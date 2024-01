Habilitacja hamuje rozwój naukowy kobiet? Wyniki nowego badania

Przeprowadzone badanie opiera się na danych z nauk ścisłych i technicznych, ale doktorzy habilitowani Natalia Letki i Piotr Sankowski mówią, że w naukach społecznych i humanistycznych również jest istotna różnica pomiędzy płciami we wzroście produktywności. Uzyskane wyniki analiz nie dają jednak podstaw do tego, by przypisać ją habilitacji.

- W naszej pracy wykorzystaliśmy wskaźnik bibliometryczny oparty na bazie Scopus. W naukach społecznych i humanistycznych, a zwłaszcza tych drugich, wzorce publikowania są inne niż w naukach o życiu i technicznych, często są to publikacje w czasopismach i wydawnictwach krajowych, w językach narodowych, których Scopus nie obejmuje. Jednocześnie analizy wpływu habilitacji na kariery kobiet w dyscyplinach humanistyczno-społecznych w systemach z habilitacją, np. w Niemczech, pokazują jej bardzo silny negatywny wpływ na rozwój badaczek. Dlatego w przypadku tej grupy nauk traktujemy wyniki bardzo ostrożnie — być może pokazują wzrost umiędzynarodowienia publikacji, a nie produktywności jako takiej — tłumaczy dr hab. Natalia Letki.

- Badanie pokazało, że luka płciowa w dziedzinie nauk technicznych należy do największych i wynosi aż 58 proc. Budując w Polsce ośrodek badawczy zajmujący się sztuczną inteligencją i zatrudniając w nim czołowych naukowców na różnym etapie kariery naukowej, widzimy to gołym okiem. Mamy ogromną nadreprezentację mężczyzn-badaczy, dlatego warto zastanowić się, jak systemowo możemy ułatwić robienie karier naukowych kobietom – ocenia dr hab. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR.

Zniesienie habilitacji lekiem na całe zło?

Biorąc pod uwagę wyniki omawianych analiz, zasadne wydaje się zadanie pytania, czy zniesienie habilitacji byłoby prostym sposobem na zwiększenie produktywności kobiet aktywnych zawodowo w świecie nauki?

Zdaniem autorów cytowanych badań, habilitacja jest jednym z czynników, które hamują rozwój naukowy kobiet. Jej zniesienie nie spowoduje, że wszystkie problemy w tym zakresie znikną, ale — jak twierdzą doktorzy habilitowani Letki i Sankowski — powinno z czasem pozwolić zniwelować różnicę, którą widać, gdy porównuje się badaczki w krajach z habilitacją i bez. Eksperci podkreślają też, że habilitacja powinna co do zasady mieć pozytywny wpływ na rozwój ludzi nauki, ponieważ ma na celu selekcjonowanie najlepszych z nich.