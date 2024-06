Odkryto, że genialna matematyczka Ada Lovelance cierpiała na syndrom oszustki

Czytaj więcej Społeczeństwo Epidemia „syndromu oszusta”: czego boimy się na Linkedinie? Korzystanie z takich serwisów jak Linkedin pogłębia objawy „syndromu oszusta” – twierdzą autorzy nowego badania na ten temat. Czym jest „syndrom oszusta” i jak sobie z nim radzić w pracy?

Kobiety traktowano wówczas jako mniej inteligentne od mężczyzn, co plasowało je niżej w strukturze społecznej. Dość powiedzieć, że na przykład brytyjskie Towarzystwo Królewskie dopuściło kobiety do swojego grona dopiero sto lat po napisaniu listów Lovelace do Herschela.

„Choć kobiety zdecydowanie nie były ignorantkami, to zawsze z góry przepraszały za jakikolwiek błąd, mówiąc: »Cóż, nie wiem, ale co, gdyby…?«” – mówi w rozmowie z „The Times” dr Louisiane Ferlier z Towarzystwa Królewskiego, która badała listy Lovelace. „Za chwilę dochodzą one jednak do absolutnie wspaniałych teorii, które oczywiście potrzebują weryfikacji ze strony mężczyzn, aby je zaakceptowano” – dodaje badaczka.

Dr Ferlier podkreśla jednocześnie, że choć Lovelace nie była ekspertką w takich dziedzinach jak astronomia, optyka czy biologia, to jednak wiedziała, że językiem, który tkwi u podstaw każdej z tych nauk, jest matematyka.

Ada Lovelace – genialna matematyczka, hrabina, córka lorda Byrona

Ada Lovelace urodziła się 10 grudnia 1815 roku jako jedyna córka słynnego brytyjskiego poety George’a Gordona Byrona oraz jego żony, baronowej Anne Isabelli Noel Byron. W 1835 roku poślubiła Williama Kinga-Noela, pierwszego hrabiego Lovelace.