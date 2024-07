Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce? Ekspertka: Niebezpieczny mit

Powiedziałabym, że jest to bardzo dobre oszacowanie, bo światło porusza się inaczej niż dźwięk – wiemy, że prędkość dźwięku to jest 340 m/s, więc w ciągu trzech sekund dźwięk pokona kilometr. Odmierzając czas od błysku do usłyszenia grzmotu, możemy oszacować mniej więcej jak daleko od nas uderzył piorun. Będąc w terenie, kiedy już oszacujemy tę odległość, nie warto się zastanawiać lub liczyć, że burza pójdzie w inną stronę, tylko od razu szukać schronienia.

Co z odłączaniem wszystkich sprzętów od prądu czy braniem kąpieli podczas burzy?

Zgodnie z zaleceniami cenne sprzęty lepiej będzie odłączyć. Nawet jeśli mamy listwy przepięciowe, wyładowanie bywa tak tak mocne, że nawet ochrona odgromowa może nie pomóc. Nie jest to częste, bo budynki oczywiście powinny mieć takie zabezpieczenia, ale jeśli burza jest solidna — co oznacza ryzyko sporego przepięcia, to warto telewizor czy komputer na wszelki wypadek odłączyć. Co do kąpieli podczas burzy, to kiedy z ciekawości przeglądałam statystyki, zauważyłam, że prawdopodobieństwo dojścia do porażenia wynosi 1 do 15 000. Taki scenariusz wymagałby spełnienia wielu warunków. Ryzyko jest więc niewielkie.

Jakie są najbardziej niebezpieczne mity dotyczące burzy, które należy obalić?

Zdecydowanie to, że piorun nie uderzy w to samo miejsce dwa razy – może uderzyć dwa razy, w to samo miejsce, a nawet i więcej, w to samo drzewo, w ten sam budynek. Pod moją rolką na Instagramie, w której opowiadam o burzy, pojawiły się komentarze w stylu „mi się nic nie przytrafiło”, czy „mi nic nie jest, więc innym też się nic nie stanie”, a to jest takie zjawisko atmosferyczne, którego nie warto lekceważyć i liczyć, że kolejnym razem nic złego się nie przytrafi.

Jeśli człowiek znajdzie się na środku jeziora i nagle zacznie się burza – co powinno się w takiej sytuacji zrobić?