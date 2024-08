Polki rozgromiły konkurencję na IV Europejskiej Olimpiadzie Informatycznej Dziewcząt

Podobnego zdania jest prof. dr hab. Krzysztof Loryś, członek Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej społecznie koordynujący nauczanie informatyki olimpijskiej w XIV LO, do którego uczęszczają dwie tegoroczne laureatki EGOI.

- Tego rodzaju zawody to poza wszystkim świetny sposób popularyzacji informatyki jako nauki wśród dziewcząt – mówi profesor Loryś. – Z faktem, że świat nowych technologii jest zdominowany przez mężczyzn, nie można w tej chwili polemizować. Dominują oni zarówno wśród studentów uczelni oferujących tego rodzaju kierunki studiów, jak i pracowników szeroko pojętej branży. To ważne, żeby stwarzać warunki zachęcające również młode kobiety do rozwijania się w tym kierunku. Tym bardziej, że jak pokazuje przykład naszych olimpijek, predyspozycje potrzebne do tego rozwoju, nie są warunkowane płcią. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą mieć tzw. umysł ścisły lub humanistyczny. Aby zachęcać dziewczynki do rozwoju swoich talentów, warto pracować przede wszystkim nad przełamywaniem stereotypów. Formuła Europejskiej Olimpiady Informatycznej dla Dziewcząt jest w tym kontekście bardzo dobra – podkreśla.

IV Europejska Olimpiada Informatyczna Dziewcząt – ważna rola nauczycieli

Zarówno Paulina Żeleźnik, jak i profesor Krzysztof Loryś podkreślają ważną rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych talentów informatycznych – i to nie tylko tych dziewczęcych.

- Zaczęłam się uczyć informatyki w 7 klasie szkoły podstawowej – wspomina olimpijka. – Kiedy patrzę wstecz, widzę, że zagłębienie się w ten temat bez czyjejś pomocy byłoby niemożliwe i początkowo nauczyciel odgrywał ważną rolę w moim rozwoju, ale kiedy wchodzi się na poziom olimpijski czy chociażby konkursowy, okazuje się, że to, co oferuje szkoła, to dużo za mało. Nigdy nie korzystałam jednak z korepetycji. Dużo wyniosłam z zajęć organizowanych w szkole w ramach współpracy z uczelniami i możliwych dzięki różnym programom realizowanym przez pasjonatów tematu – informuje Paulina Żeleźnik.

- Jednym z najlepszych sposobów na rozwój młodych ludzi, którzy interesują się informatyką, jest ich wzajemna wymiana myśli, inspirowanie się we własnym gronie i pod czyimś przewodnictwem – mówi profesor Loryś. – Mając to na uwadze, podejmujemy różne inicjatywy, które mają im to ułatwić. Finaliści Olimpiady Informatycznej mają na przykład możliwość wspólnych wyjazdów na coroczne obozy. Zainicjowaliśmy stworzenie programu patronackiego, którego celem było uruchomienie w szkołach na terenie całego kraju zajęć, na których młodzi ludzie mogliby rozwijać swoje zdolności w zakresie algorytmiki i programowania – informuje ekspert.