Gdzie średnia długość życia wzrosła najbardziej, a gdzie najmniej?

Tempo wzrostu średniej długości życia spadło we wszystkich badanych krajach Europy, z wyjątkiem Norwegii. Tam średni roczny wzrost długości życia wzrósł w latach 2011-19 do 0,23 lat w porównaniu do wskaźnika wynoszącego 0,21 lat w latach 1990-2011. Minimalny spadek nastąpił w Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii.

Największe spowolnienie w latach 2011-2019 odnotowano natomiast w Anglii. Tam średni roczny wzrost długości życia spadł z 0,25 do 0,18 roku. Sytuacja znacząco pogorszyła się w całej Wielkiej Brytanii. Za nią znalazły się Niemcy i Hiszpania.

W latach 2019-2021, czyli w czasie pandemii Covid-19, wszystkie kraje z wyjątkiem Irlandii, Islandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Belgii odnotowały spadek średniej długości życia. Najbardziej obniżyła się ona w Grecji i Anglii.

Przyczyny wolniejszego wzrostu średniej długości życia w Europie

Za obniżenie tempa wzrostu średniej długości życia Europejczyków eksperci obwiniają przede wszystkim coraz gorszą dietę, gwałtowanie rosnącą otyłość oraz brak aktywności fizycznej.

Zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych były głównym czynnikiem powodującym skrócenie średniej długości życia w latach 2011-19. Jak ustalili naukowcy, można to przypisać wysokiemu ciśnieniu krwi, złym nawykom żywieniowym, paleniu papierosów, wysokiemu poziomowi cholesterolu, rosnącemu wskaźnikowi BMI, dużemu spożyciu alkoholu i innym zagrożeniom, w tym niskiej aktywności fizycznej.