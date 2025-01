Jaki powinien być poziom cukru we krwi u zdrowych osób? Aktualne normy

Zarówno hipoglikemia, czyli zbyt niski poziom glukozy we krwi, jak i hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom, mają negatywny wpływ na zdrowie. Ta pierwsza może prowadzić do utraty przytomności, śpiączki i zaburzeń pracy mózgu. Skutkiem hiperglikemii jest z kolei m.in. uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz przyspieszenie procesu starzenia się komórek.

Reklama

Poziom glukozy we krwi mierzy się w laboratorium, badając próbkę krwi pobranej z żyły łokciowej. W domowych warunkach można posłużyć się glukometrem, ale tylko do celów kontrolnych, nie do diagnostycznych. W tym przypadku krew pobiera się z opuszka palca, wcześniej nakłuwając go igłą lub specjalnym nakłuwaczem. Cukrzycę rozpoznaje się wyłącznie na podstawie badania krwi obwodowej pobranej z żyły.

Jaki powinien być poziom cukru we krwi na czczo i po jedzeniu?

Poziom glukozy we krwi jest parametrem, który zmienia się w ciągu dnia. U zdrowych osób nie powinien jednak przekraczać ustalonych norm. Zostały one przedstawione w dokumencie „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2024. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego". Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie poziomu cukru na czczo. Ile powinien on wynosić?

Prawidłowy poziom glukozy we krwi na czczo to 70–99 mg/dl. U kobiet w ciąży powinien wynosić 70–90 mg/dl.

Wynik na poziomie 100–125 mg/dl może oznaczać stan przedcukrzycowy. W takim przypadku trzeba wykonać dodatkowe badanie, czyli doustny test tolerancji glukozy (OGTT).

Wynik powyżej 126 mg/dl świadczy o cukrzycy.

Po spożyciu posiłku poziom cukru we krwi rośnie, ale wraca do normy w ciągu kilku godzin dzięki insulinie. Warto sprawdzać glikemię poposiłkową, bowiem wynik informuje nas o tym, czy układ trawienny dobrze radzi sobie z metabolizmem węglowodanów. Pomiar poziomu glukozy we krwi wykonuje się 2 godziny po rozpoczęciu posiłku. Ile powinien wynosić u zdrowych osób?