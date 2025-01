Jak post przerywany wpływa na organizm? Nowe wyniki badań

Jak przeprowadzono badanie?

Diety polegające na ograniczeniu liczby spożywanych kalorii, choć pomagają w utracie wagi i korzystnie wpływają na zdrowie, nie są łatwe do utrzymania w dłuższej perspektywie. Dlatego tym razem naukowcy pochylili się nad metodą postu przerywanego, w której podczas okna żywieniowego można spożywać dowolną ilość jedzenia.

W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, ludzie zwykle jedzą śniadanie około godz. 7-8 rano, a ostatni posiłek o godz. 21-22. Okno żywieniowe trwa więc od 12 do 14 godzin. W przypadku postu przerywanego skraca się je do 6-8 godzin. Zespół hiszpańskich naukowców zbadał efekty 12-tygodniowej diety z trzema różnymi porami postu – wczesnym (okno żywieniowe od godz. 9 do 17), późnym (jedzenie od godz. 14 do 22), a także o wybranej przez uczestników porze - zwykle wybierano tu godziny między 12 a 20.

W badaniu wzieło udział 197 osób w wieku 30-60 lat, połowę stanowiły kobiety, połowę mężczyźni. Podzielono je na 4 grupy, jedna z nich jadła tak jak zwykle, a pozostałe wdrożyły post o trzech różnych porach. Badanie połączono z edukacją żywieniową na temat diety śródziemnomorskiej i zdrowego stylu życia.

Efekty postu przerywanego. Jak wpływa na organizm?

Badanie wykazało, że niezależnie od zastosowanej pory okna żywieniowego u uczestników odnotowano większą utratę wagi o 3-4 kg, w porównaniu do grupy, która nie stosowała postu przerywanego. Osoby, których okno żywieniowe wypadało między 9 a 17, w większym stopniu od pozostałych zredukowały tkankę tłuszczową w okolicach brzucha.

Podczas obserwacji badano również poziom glukozy uczestników. Wyniki w grupie stosującej wczesny post znacznie się poprawiły. Odkrycie sugeruje, że ograniczenie jedzenia wieczorem i w nocy może być szczególnie korzystne w celu regulowania poziomu glukozy, co może zapobiegać cukrzycy i zaburzeniom metabolicznym.