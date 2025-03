Maria Branyas ogłoszono najstarszą osobą na świecie w 2023 roku, kiedy zastąpiła zmarłą w wieku 118 lat francuską zakonnicę Lucile Randon. Tytuł ten Branyas dzierżyła do swojej śmierci 19 sierpnia 2024 roku. Katalonka należy też do czołówki najstarszych ludzi w historii – oczywiście tych, których wiek udało się potwierdzić.

W czym tkwi sekret długowieczności Marii Branyas?

Zdaniem samej „superstulatki” sekret jej długowieczności tkwił w uregulowanym trybie życia i przebywaniu przez większość czasu w przyjemnym otoczeniu. Z pewnością te aspekty były ważne, wiadomo jednak, że czynników sprzyjających dożyciu do bardzo późnego wieku w dobrym zdrowiu jest znacznie więcej.

Warto dodać, że dożyć lub przekroczyć wiek 110 lat udaje się zaledwie jednemu na dziesięcioro stulatków, toteż przypadek Katalonki był dość wyjątkowy. Jej życiu i wynikom medycznym postanowili przyjrzeć się naukowcy z hiszpańskiego Instytutu Badań nad Białaczką im. Josepa Carrerasa.

Badacze chcieli dowiedzieć się, co zadecydowało o tym, że „superstulatce” udało się dożyć tak sędziwego wieku. W tym celu przeanalizowali między innymi jej genotyp, metabolizm, mikrobiom i epigenetykę w poszczególnych częściach jej ciała. Wyniki Branyas porównali z wynikami osób, którym nie dane było trafić do grona „superstulatków”.

Z pewnością nie jest zaskoczeniem, że Maria Branyas miała geny, które sprzyjały jej długowieczności. Mowa o genach związanych ze sprawnym systemem immunologicznym, a także tych, które obniżają ryzyko wystąpienia chorób serca czy nowotworów. Od dawna naukowcy są zgodni co do tego, że to właśnie geny odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu szans na długie życie w zdrowiu.