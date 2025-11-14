Nowe badanie podważa „powszechne przekonania” o działaniu kawy. „Zdumiewające" wyniki

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe odkrycia przedstawiono w kontekście związku między piciem kawy a migotaniem przedsionków?

Jakie są potencjalne ograniczenia nowego badania nad kawą i migotaniem przedsionków?

Dlaczego eksperci sugerują potrzebę dalszych badań nad wpływem kawy na migotanie przedsionków?

O wpływie napojów z kofeiną na działanie organizmu (a w szczególności układu krwionośnego) powstało wiele badań. Dotychczas skupiano się m.in. na związku pomiędzy spożyciem kawy a poziomem ciśnienia oraz ogólnym wpływem kofeiny na organizm. Najnowsze badanie dotyczące działania kawy opublikowano 9 listopada w czasopiśmie JAMA („Journal of the American Medical Association”).

Wpływ kawy na organizm. Nowe badanie kreśli ciekawy kontekst

Jak wyjaśniają autorzy publikacji, kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów (globalnie). Jej potencjalnie pozytywny i negatywny wpływ na zdrowie jest przedmiotem wciąż trwającej debaty. W dotychczasowej dyskusji o właściwościach kawy nie udało się jednoznacznie ocenić, jak ten napój wpływa m.in. na osoby ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków.

Autorzy publikacji podkreślają, że dotychczas tradycyjną kawę (ze standardową zawartością kofeiny) uważano za napój „proarytmiczny”. „Pacjenci często wskazują ją jako częsty czynnik wyzwalający epizody migotania przedsionków, a lekarze nadal zalecają, aby przez ograniczenie spożycia kawy minimalizować skutki migotania przedsionków” – wyjaśniono we wstępie publikacji. Zdaniem autorów badania, zrozumienie potencjalnego związku pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem nawrotu migotania przedsionków może okazać się „bardzo interesujące”. Wyniki nowej analizy dostarczają ciekawych danych zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów borykających się z tym schorzeniem.