O powikłaniach słyszy się w głównie kontekście poważnych zabiegów, takich jak odsysanie tłuszczu czy powiększanie biustu. Ale jeśli sami ukryjemy, że cierpimy na choroby czy schorzenia będące przeciwskazanie do przeprowadzenia danej procedury, to nawet z pozoru ten niewinny może skończyć się fatalnie?

Żadna sprawa o błąd medyczny – czy to poważny, czy taki, którego skutki da się odwrócić - nie jest prosta ani jednoznaczna. Za to w każdej, jeśli dochodzi już do procesu, powołany zostaje biegły, który ocenia, czy pacjent nie przyczynił się do tego, że ostateczny efekt zabiegu jest aż tak niekorzystny. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wykonać go u lekarza, który spojrzy na człowieka holistycznie, dopyta o stan zdrowia czy przyjmowane leki. Jako pacjenci chcemy czuć się bezpieczni, bo możemy nie być świadomi, że schorzenia, na które cierpimy to przeciwskazania do przeprowadzenia procedury.

Zadośćuczynienie możemy dostać też za wiele innych, nieoczywistych dla niektórych rzeczy. Na przykład za straty moralne, o których pisała pani na swoim blogu. Mogłaby walczyć o nie matka niepełnosprawnego dziecka?

Jeśli rodzice wykazaliby, że do niepełnosprawności syna lub córki doprowadzono wskutek błędu okołoporodowego, a oni nie są w stanie nawiązać z nim jakiejkolwiek więzi, to jak najbardziej mogliby się tego domagać. Samemu dziecku oczywiście należałoby się zarówno zadośćuczynienie, odszkodowanie, jak i renta po to, by zabezpieczyć je na przyszłość i zapewnić mu rehabilitację. Jednak rodzice mieliby prawo do odrębnej rekompensaty za to, że nie są w stanie funkcjonować jak rodzina, której wszyscy członkowie są zdrowi.

Co wówczas bierze się pod uwagę? Z jednej strony fakt, że rodzice nie starają się o drugie dziecko, bo nie pogodzą opieki nad nim z tą nad potrzebującym, a z drugiej brak możliwości wyjazdu na wakacje?

Obie te rzeczy. Starając się o zadośćuczynienie zawsze trzeba wykazać, jak popełniony błąd, który w konsekwencji doprowadził do niepełnosprawności dziecka, wpłynął na codzienne funkcjonowanie i plany na przyszłość jego rodziny. Rodzice, głównie matki, często nie są w stanie w ogóle pracować czy wyjechać na urlop. Wyprowadzają się z dużych miast, wynajmują tańsze mieszkania, by mieć środki choćby na zakup niezbędnych sprzętów do rehabilitacji. Młode kobiety, które dotąd zawodowo się rozwijały muszą ze wszystkiego zrezygnować i całkowicie skupić się na dziecku. Na kilka lub kilkanaście lat wypadają z rynku pracy.