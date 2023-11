Natalia Klima-Piotrowska: Powinniśmy uwrażliwiać siebie nawzajem na problem przemocy

Wykazać, że była żona czy partnerka pozostaje w stosunku zależności od osoby, która nadal się nad nią znęca. I w praktyce zdarzały się już takie wyroki, w których sądy właśnie orzekając o odpowiedzialności za przestępstwo znęcania, uznawały sprawców za winnych znęcania, mimo tego, że już nie mieszkali razem z ofiarą. Czyli uznając, że ten stosunek zależności wynikający właśnie z kwestii posiadania wspólnych dzieci i tych wzajemnych zobowiązań finansowych. Więc takie zmiany się zaczęły pojawiać również w praktyce. Natomiast wracając do spraw, które wymagają zmiany prawa, to na pewno jest zmiana definicji przestępstwa zgwałcenia. To jest w mojej ocenie najbardziej w tej chwili pilna potrzeba, jeśli chodzi o zmiany w przepisach.

O jaką zmianę tu chodzi? Tę wskazaną w konwencji Stambulskiej?

Tak, dokładnie tak. Standardem, który tak naprawdę już w polskim porządku prawnym istnieje właśnie z uwagi na ratyfikację tej Konwencji jest to, że przestępstwem zgwałcenia jest doprowadzenie do obcowania płciowego bez zgody drugiej osoby. Polskie prawo mówi dziś, że zgwałceniem jest doprowadzenie do tego obcowania przemocą, groźbą lub podstępem. I to daje pole do wykazywania, że jak ta ofiara się nie broniła, nie stawiła oporu, to nie było przestępstwa. A przecież osoba pokrzywdzona takim przestępstwem jest zwykle w głębokiej traumie. Konwencja Stambulska, której Polska jest przecież sygnatariuszem, właśnie w ten sposób przestępstwo zgwałcenia definiuje. W tej chwili już 17 państw w Europie zmodyfikowało tę definicję. Ostatnio stało się to w Holandii i tutaj przepisy wchodzą w życie 1 stycznia przyszłego roku. My też jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy zmodyfikować swoje prawo, tym bardziej, że od 1 października konwencja stała się prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, bo przecież została też ratyfikowana na poziomie unijnym.

I co to zmieniło w sytuacji?

To powinien też być dodatkowy środek oddziaływania na państwa członkowskie, w których do wdrożenia tego standardu nie doszło w pełni, mimo ratyfikacji konwencji. W najbardziej negatywnym scenariuszu, może nawet prowadzić do wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej wobec Polski. Co więcej, również możemy się tutaj liczyć z negatywnymi dla Polski wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oczywiście musimy pamiętać, że tak długo, jak długo art. 197 Kodeksu karnego regulujący przestępstwo zgwałcenia pozostanie niezmieniony, tak długo nie będzie można powoływać się na standard konwencyjny, co wynika ze specyfiki prawa karnego – przestępstwem jest tylko czyn zabroniony ustawą i nie można skazać nikogo za to, czego przepisy ustawy karnej nie przewidują. Ale z perspektywy osoby pokrzywdzonej, brak możliwości zabezpieczenia i należytej ochrony jej praw z uwagi na niewłaściwe sformułowanie przepisów może potencjalnie dawać podstawy do skierowania skargi do Strasburga i korzystne dla skarżącej osoby rozstrzygnięcie.

Dlaczego tak ważne jest wdrożenie Konwencji Stambulskiej? Bo rozumiem, że ją ratyfikowano, ale nie zaimplementowano odpowiednich przepisów?