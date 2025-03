Królowa Kamila od lat aktywnie wspiera ofiary przemocy domowej, a także osoby doświadczające przestępstw na tle seksualnym. Jako patronka organizacji charytatywnej SafeLives uczestniczy w wydarzeniach i spotkaniach mających na celu nagłaśnianie problemu przemocy domowej, a także angażowanie przedstawicieli światowych instytucji do zabierania głosu i udzielania wsparcia każdemu, komu tak dramatyczne doświadczenia nie są obce. W lutym 2021 roku organizacja przygotowała wystawę „I Am: Portraits of Survivors of Domestic Abuse” w Manchesterze, w trakcie której zwiedzający mogli oglądać portrety osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych.

Podczas wizyt zagranicznych monarchini niejednokrotnie spotykała się z kobietami, które zamieszkując tereny dotknięte konfliktami zbrojnymi, padały ofiarą przestępstw na tle seksualnym i po latach były gotowe podzielić się swoimi historiami z odwiedzającą ich kraj królową. Podczas podróży po Indiach w listopadzie 2017 roku, jeszcze jako księżna Kornwalii, wzięła udział w spotkaniu na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt w rezydencji brytyjskiego Wysokiego Komisarza w Republice Indii. W 2021 roku żona króla Karola została patronką Centrum Mirabel – pierwszego w Nigerii Centrum ds. Przemocy Seksualnej. – Nikt nie rodzi się gwałcicielem. Jednak można się nim stać i wówczas potrzeba wysiłku całej społeczności, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, by obalić kłamstwa, słowa i czyny wspierające kulturę, w której napaść na tle seksualnym jest postrzegana jako norma, a ofiara jest zawstydzana – podkreślała podczas wystąpienia na festiwalu „Shameless!” w Londynie w 2021 roku.

Przestępstwa popełniane latami wobec Gisèle Pelicot poruszyły królową na tyle, że wystosowała osobisty list do 72-letniej mieszkanki francuskiej miejscowości Mazan, pragnąc wyrazić wsparcie wobec jej odwagi w publicznym skonfrontowaniu się ze swoimi oprawcami. Choć treści korespondencji nie ujawniono, reprezentant prawny Gisèle Pelicot podzielił się z dziennikarzami informacją na temat reakcji jego klientki na wyjątkowy list.



Gisèle Pelicot: bezprecedensowy proces sądowy

Gisèle Pelicot jesienią 2020 roku odkryła zatrważającą prawdę na temat wydarzeń mających miejsce w jej życiu przez dziewięć minionych lat. Wezwana na komisariat policji, została skonfrontowana z szokującymi zdjęciami i nagraniami, na których zarejestrowano odbywające się w jej domu akty seksualne z jej udziałem. Nieprzytomna kobieta, odurzana środkami psychotropowymi przez własnego męża, padła ofiarą ponad 200 gwałtów. Dominique Pelicot wyszukiwał w Internecie przypadkowych mężczyzn, których następnie zapraszał do domu, by obcowali z jego pozbawioną świadomości żoną. Winnych procederu było co najmniej siedemdziesięciu mężczyzn, a policja zarejestrowała około czterech tysięcy zdjęć i filmów dokumentujących poszczególne zdarzenia.