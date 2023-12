''Ciche dni'' zadają ciału ból i niekorzystnie wpływają na mózg. Ciekawe wyniki badań

Naukowcy twierdzą, że ignorowanie i ostracyzm społeczny wpływają na te same obszary mózgu, co ból fizyczny. Kip Williams, profesor nauk psychologicznych na Uniwersytecie Purdue w stanie Indiana, zajmował się tym tematem przez ponad 40 lat.

Wnioski, które płyną z przeprowadzonych badań, cytowanych przez CNN, pokazują, jak ważne dla organizmu są stosunki społeczne. Kiedy ktoś stosuje wobec bliskiej osoby ''ciche dni'', w mózgu pobudzone są te same obszary, co w czasie doświadczania fizycznego bólu. Badacze podali respondentom leki przeciwbólowe, by sprawdzić, czy uczucie odrzucenia można leczyć w taki sam sposób. Okazało się, że tak. Potwierdziły to wyniki rezonansu magnetycznego, któremu poddano chętnych.

''Ciche dni'' działają na ten sam obszar mózgu, co ból fizyczny

Psycholożka Anna Mochnaczewska wyjaśnia, że w trakcie odczuwania silnego odrzucenia, mózg reaguje tak samo, jak podczas bólu fizycznego. Osoby, które mają w zwyczaju takie zachowanie, najczęściej doświadczały go we wczesnym dzieciństwie i nie zdobyły umiejętności rozwiązywania problemów dzięki rozmowie. Prowadzi to do tego, że w dorosłym życiu sami stosują ten mechanizm - nie rozmawiają, ale zamykają się w sobie, co sprawia, że emocje stają się jeszcze silniejsze.

- Są też przypadki, kiedy z zewnątrz może to wyglądać na "karanie milczeniem", a w rzeczywistości sam "karzący" jest zagubiony. Taka osoba może nie potrafić zidentyfikować emocji. Czuje, że coś się w niej dzieje, ale sama do końca nie wie, co. Może też bać się konfrontacji, szczególnie, jeśli w przeszłości jej uczucia były na przykład wyśmiewane - wyjaśnia ekspertka.