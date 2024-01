15 stycznia to Blue Monday 2024. Jak naprawdę działa ten chwyt marketingowy?

Po pierwsze należy być świadomym genezy tego pojęcia i jego, nazwijmy to, „niedoskonałości”. Taka wiedza chroni przed samospełniającym się proroctwem. Przy okazji: warto wspomnieć, że po tym, jak Cliff Arnal opublikował swój sławetny wzór na „depresyjny poniedziałek”, pojawiły się doniesienia, że działał na zlecenie jednego ze znanych biur podróży, które miało na calu zachęcenie klientów do kupowania wycieczek w środku zimy. Miało to działać na zasadzie, którą można by krótko streścić: jeśli jest ci źle na początku stycznia – gdy zima ciągnie się w nieskończoność, a codzienność zabija – popraw sobie nastrój i planując wyjazd…

Jeśli natomiast chciałoby się naprawdę skutecznie zabezpieczyć przed „klątwą Blue Monday”, to należałoby zacząć działać dużo wcześniej. To znaczy: właściwie zarządzać sobą i swoimi emocjami. W praktyce powinno się to przekładać na przykład na niepodejmowanie zbyt ambitnych postanowień czy racjonalne zarządzanie budżetem.

Warto byłoby także brać pod uwagę to, że o swój dobry nastrój należy dbać. Krótko mówiąc: pozytywne emocje nie biorą się znikąd. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli już skupiamy się na emocjach, to jesteśmy raczej nastawiani na to, by zarządzać tymi negatywnymi, a zapominany, że jesteśmy też odpowiedzialni za pojawienie się tych pozytywnych. W największym skrócie: należy zaplanować sobie przyjemność, bo ona jest paliwem dla psychicznego dobrostanu, a nie bierze się znikąd.

Co w takim razie robić, żeby ją sobie dostarczyć?

Po pierwsze: dążyć do robienia jak największej ilości rzeczy, które się lubi, a aby tak się stało, najpierw należy sobie uświadomić, co należy do tego osobistego repertuaru przyjemności. Jako psychoterapeuta wiem, że nie jest to zadanie banalne i wielu ludzi ma trudność z jego wykonaniem.