2 stycznia to Dzień Introwertyka. Najwięcej jest ich wśród prawników jednej specjalizacji

Jedyne, co powinno Cię skłonić do przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu, to silny, czasem nawet paraliżujący, lęk przed spotkaniami z ludźmi. Jeśli go odczuwasz, być może nie jesteś aż takim introwertykiem, jak myślisz, a za Twoim wycofaniem stoi jakiś problem natury psychicznej?

Po trzecie - poznaj siebie. Nikt z nas nie jest w 100% introwertyczny ani ekstrawertyczny. Musisz wiedzieć, ilu ludzi wokół, ilu kontaktów z nimi i jakich przerw potrzebujesz.

Po czwarte – planuj. Zaplanuj przerwy miedzy aktywnościami wymagającymi kontaktów społecznych, ale też preteksty do wycofania się z sytuacji towarzyskiej, gdy masz już dość.

Po piąte – tłumacz. W mojej rodzinie zadeklarowanych ekstrawertyków jest jeden introwertyk. Znajomi regularnie czuli się dotknięci, gdy w trakcie spotkań towarzyskich wstawał i wychodził na godzinę czy dwie do swojego pokoju. Brali jego zachowanie do siebie – myśleli, że go nudzą, ze ich nie lubi, albo że się o coś obraził. Do momentu, aż wytłumaczył im, co się dzieje. Rodzina i przyjaciele powinni wiedzieć o Twoich potrzebach i odczuciach, bo inaczej będą się gryźć lub złościć, nie rozumiejąc, co zrobili źle.