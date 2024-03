Wśród kobiet jest dużo więcej psychopatek, niż dotychczas sądzono. Badanie

Niektóre z cech psychopatów – takie jak nieumiejętność odczuwania wyrzutów sumienia, empatii, narcyzm, skłonności do manipulowania otoczeniem oraz bezwzględność – są równie często spotykane u obu płci. Dr Clive Boddy zwraca jednak uwagę, że inne symptomy są już bardziej charakterystyczne dla konkretnej płci.

- Kobiety psychopatki częściej niż mężczyźni z tym zaburzeniem sięgają po przemoc psychiczną, emocjonalną oraz werbalną, którą stosują w związkach oraz relacjach. Nie cofają się również przed kłamaniem albo rozsiewaniem plotek dla osobistych korzyści – wyjaśnia dr Boddy.

Psychopata — kto to taki?

Psycholożka Anna Nowak podkreśla, że popularny obraz psychopaty niekoniecznie musi odpowiadać rzeczywistości.

- W naszym przeświadczeniu, poza mordercami i groźnymi przestępcami, psychopaci to najczęściej bezwzględni, manipulujący szefowie bądź stosujący przemoc fizyczną czy psychiczną mężowie. Tymczasem z mojego doświadczenia pracy psychoterapeutycznej z pacjentami, mogę stwierdzić, że coraz więcej jest „zsocjalizowanych” psychopatów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co prawda niewielu z nich trafia na terapię, gdyż nie widzi jej zasadności, ale coraz więcej osób doświadczających na co dzień kontaktu z osobami przejawiającymi zachowania antyspołeczne, zgłasza się po specjalistyczną pomoc. Niestety jednak najczęściej są to już osoby w głębokim kryzysie. W ostatnich latach prowadziłam wiele procesów terapeutycznych skoncentrowanych na poradzeniu sobie z traumą wynikającą z kontaktu z szefową posiadającą cechy psychopatyczne. Być może jest to związane z tym, że coraz więcej kobiet zajmuje stanowiska kierownicze. Kobiety z racji swojej delikatniejszej natury raczej nie kojarzą się z jednostkami narcystycznymi, pragnącymi władzy, kontroli i być może dlatego trudniej jest rozpoznać szefowe psychopatki. Wydaje mi się, że jednocześnie zwiększa się jednak świadomość społeczeństwa dotycząca problemów sfery psychologicznej i coraz łatwiej jest — nawet mężczyznom — prosić o pomoc psychologa czy psychoterapeutę. Ze środków masowego przekazu coraz częściej można się dowiedzieć o zjawisku kobiecej psychopatii, która jest subtelniejsza, bardziej wyrafinowana, wyrażana w bardziej zawoalowany sposób. W związku z tym temat psychopatycznych żon czy partnerek przestaje być wstydliwy i coraz więcej panów staje się moimi pacjentami, co wcześniej mi się nie zdarzało. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że obecnie zjawisko zachowań psychopatycznych dotyczy nie tylko mężczyzn, ale coraz częściej kobiet. Budujące jest jednak to, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z problemu i próbuje szukać pomocy u specjalisty — dodaje ekspertka.

Psycholożka Dorota Bródka dodaje, że problem funkcjonowania psychopatów w naszym otoczeniu nie ogranicza się jedynie do sfery domowej oraz do środowiska miejsca pracy.