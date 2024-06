Tryb chomika. Na czym polega niebezpieczny dla mózgu stan psychiczny?

Sposób na to jest prosty: trzeba przede wszystkim odetchnąć. „Oddech biologicznie jest najskuteczniejszą formą zmniejszenia poziomu kortyzolu, czyli jednocześnie stresu w organizmie. Jednym z najszybszych i najprostszych na to sposobów jest zrobić wdech przez nos, a wydech przez wąskie usta, bardzo powoli. Tak, aby wydech był dwa razy dłuższy od wdechu. Kilka takich wydechów, odpowiadających za relaksację sprawi, że ciało migdałowate dostanie sygnał, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia. Wydaje się to banalne, bo dużo mówi się o technikach oddechowych, ale warto też sobie zdać sprawę jak to działa pod kątem neurologicznym. Kiedy zaczyna rządzić spanikowany kierownik, pani prezes nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu. Siedzi w zamkniętym pomieszczeniu, w którym go potrzebuje. Oddech pozwala na zatrzymanie pobudzenia układu współczulnego, wyhamowanie, zdystansowanie się i racjonalne poszukiwanie rozwiązania”.

Tę negatywną energię, która nagromadziła się w głowie, można wytrącić na przykład w czasie biegania. Nawet jeżeli za bieganiem się nie przepada. „Nie namawiam do startu w maratonach, ale kiedy zaczynasz biec, po 10 minutach już przestajesz zbyt dużo myśleć, bo twój organizm zaczyna się zastanawiać czy przetrwa. To jest dobre dla oczyszczenia głowy. Zatem, kiedy masz jakiś rodzaj irytacji albo złości i presję, wyjdź z domu i idź na szybki spacer, trucht. Zamiast szybkiego biegu proponuję slow jogging, metodę, którą wymyślił japoński psychiatra Hiroaki Tanaka. Jest to bardzo zdrowy sport, również dla osób, które mają problemy z układem krwionośnym czy są po kontuzji” – mówi Justyna Żejmo, dodając, że wygląda to trochę jak szybszy chód, w tempie truchtu. Chodzi o to, by stawiać ciężar ciała na śródstopiu, jakby się szurało nogami. Nawet w ciągu kilku minut takiej aktywności wytworzy się w organizmie kortyzol, ale zaraz po nim pojawi się dawka endorfin, hormonów poprawiających samopoczucie.

Specjalistka radzi, by podczas uprawiania sportu zająć się tylko nim, nie obciążać dodatkowo mózgu, np. czytając na bieżni czy słuchając audiobooków podczas joggingu. „Jeśli nie medytujemy, nie praktykujemy technik oddechowych czy metod typu mindfullness, dajmy naszej głowie chociaż spokój podczas ruchu fizycznego. Trudne jest dla mózgu dbać o organizm podczas wysiłku i jednocześnie przetwarzać w głowie jakiegoś audiobooka, na którym też trzeba się chwilę zastanowić” – przekonuje. „Dbamy o ciało, zmywając z niego codziennie pod prysznicem brudy codzienności, więc czemu nie robimy tego samego z naszym mózgiem? Prysznicem dla mózgu jest wyciszenie, medytacja, ćwiczenia oddechowe, treningi uważności, ale i aktywność fizyczna. Powinniśmy ćwiczyć, choć przebywanie w ciszy jest ogromnie kojące dla ‘przebodźcowanego’ mózgu. Im mniej bodźców podczas dla nas czegoś przyjemnego, tym lepszy odpoczynek dla mózgu”.

Zmotywuj swój mózg

Mózg potrzebuje też motywacji, a można ją poprzeć między innymi wizualizacją i afirmacją. „Nie wszyscy w nie wierzą, ale wiemy to już od kilku zespołów badawczych, że mózg nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. Jeżeli zamknę oczy i wyobrażam sobie sytuację lub miejsce, w których chcę być za rok, albo cel, który chcę zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat i czuję się jakbym to już osiągnęła, daje mi to dużo radości. Zaczyna się porozumienie między sercem i mózgiem, a wtedy mózg wykonuje swoje zadanie, czyli ma zaadaptować się do zmian. Od tej pory będzie aktywował swoje wszystkie możliwe struktury, żeby były czujne na wszystkie możliwości i okoliczności, które będą urzeczywistniały ten obraz” – wyjaśnia Justyna Żejmo, która działa również jako neurotrenerka, trenerka neuroprzywództwa i neurokomunikacji.

Pomagać w tym mogą na przykład coraz popularniejsze mapy marzeń. To tablice, na których można rozpisać, rozrysować czy zobrazować zdjęciami swoje marzenia i skupiać się na wyborze środków do ich realizacji. Kiedy wymarzymy sobie na przykład wyjazd do Japonii, będziemy łatwiej wychwytywać przydatne informacje przybliżające nas do tej podróży, niż do niej zniechęcające. Cele powinny być na tyle sprecyzowane, by były osiągalne. „Chcę być szczęśliwa” to zdanie zbyt ogólne, ale jeśli na to szczęście ma się złożyć mieszkanie w domu pod lasem, awans w pracy czy zadbanie o własne zdrowie, jest to o wiele łatwiejsze do zaplanowania. Ważne, żeby dać sobie elastyczność w realizacji tych marzeń, doborze środków i wyborze drogi, którą pójdziemy, żeby znowu przy okazji nie wpaść w kolejny kołowrotek. Warto też nauczyć się dzielenia zadań na ważne i pilne oraz rezygnowania z tych najmniej ważnych. „Ludzki mózg ma naprawdę kawał roboty do wykonania, biorąc pod uwagę to, ile informacji musi przetwarzać. Jeśli będziemy dawać mu narzędzia, które będą usprawniały jego pracę w sposób uporządkowany i spokojny, będzie naszym sprzymierzeńcem” – zapewnia Justyna Żejmo.