16-latka zapewniła sobie zwycięstwo w mistrzostwach odbywających się 3-4 listopada w hali Angers Ice Parc we francuskim Angers, zdobywając łączną notę 203,22 punktu. Nie była zadowolona z pierwszej części swojego programu. Delikatnie potknęła się, lądując w ostatnim z piruetów. Wyciągnęła jednak wnioski z błędu „Cieszę się, że przez to przeszłam i na pewno będę jeszcze dużo nad tym pracować, kiedy wrócę do treningów", powiedziała po występie.

Isabeau Levito - lodowisko to jej cały świat

Kolejnego dnia, przebrana za zaklinaczkę węży, w rytmie orientalne muzyki, wyjeździła zwycięstwo. Wyprzedziła Belgijkę Ninę Pinzarrone z wynikiem 198,80 punktu oraz Japonkę Rion Sumiyoshi z notą 197,76 punktu.

Nazywana nową nadzieją Ameryki, urodzona 3 marca 2007 roku w Filadelfii, Isabeau Levito jest córką włoskich imigrantów, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych w 1997 roku. Jej imię pochodzi od postaci Isabeau d'Anjou, granej przez Michelle Pfeiffer w filmie „Zaklęta w sokoła”. Mieszka w Mount Holly w stanie New Jersey. Jest złotą medalistką Mistrzostw Świata Juniorów 2022 i srebrną medalistką Grand Prix 2022/2023 w Turynie.