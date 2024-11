Whoopi Goldberg założyła kanał transmitujący wyłącznie kobiecy sport

Sieć współpracuje z międzynarodowymi organizacjami sportowymi. Są wśród nich UEFA Women’s Nations League, Women’s Tennis Association (WTA) oraz Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA). AWSN ma dostarczać transmisje z najbardziej emocjonujących wydarzeń sportowych. Będzie oferować nie tylko relacje na żywo, ale również retransmisje najważniejszych momentów w kobiecym sporcie – zapewniając pełen dostęp do emocji, które do tej pory były dostępne jedynie wycinkowo lub w niepełnej formie.

W ramach budowy AWSN Whoopi Goldberg nawiązała też współpracę z siecią szpitali CommonSpirit. To innowacyjne partnerstwo wpisuje się w szerszą misję – promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, szczególnie wśród młodych kobiet i dziewcząt. Taka współpraca to kolejny dowód na to, że ta platforma chce mieć realny wpływ na życie swoich widzów i przyczyniać się do poprawy zdrowia i samopoczucia setek tysięcy kobiet na całym świecie.

All Women’s Sports Network – kobiece transmisje na stałe w programie

AWSN nie jest jedyną platformą poświęconą kobiecemu sportowi, ale z pewnością wyróżnia się rozmachem i zakresem działań. Na rynku funkcjonują już takie kanały jak Women’s Sports Network, założony przez byłą menedżerkę ESPN, Carol Stiff, czy europejski W-Sport, wspierany przez założyciela Setanta Sports, Mickeya O’Rourke'a. Jednak AWSN, dzięki swojej globalnej dostępności i wszechstronnej ofercie sportów – od tenisa, przez koszykówkę, po mniej popularne dyscypliny – ma szansę wypełnić niszę, która do tej pory pozostawała niezagospodarowana.

Dla Goldberg i jej zespołu kluczowe jest pokazanie, że w sporcie, kiedy jest on uprawiany na najwyższym poziomie, płeć zawodników nie ma znaczenia. AWSN to więc nie tylko odpowiedź na komercyjne zapotrzebowanie – to platforma, która ma za zadanie zmienić świadomość społeczną i pokazać, że kobiecy sport zasługuje na równą ekspozycję i szacunek.

Przyszłość sportu kobiecego i AWSN

Inicjatywa Whoopi Goldberg to przykład, jak osoby wpływowe mogą wykorzystać swoją pozycję i zasoby, aby promować równość i wspierać społeczności, które przez lata były marginalizowane. To także wyraz zmieniającej się kultury mediów, które coraz śmielej sięgają po kobiece narracje i historie, dotąd często pomijane.