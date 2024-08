Simone Biles, najlepsza gimnastyczka świata: Wciąż się podnoszę

W 2021 r. zgodziła się zeznawać w tej sprawie przed Kongresem. „Jestem tutaj, ponieważ nie chcę, aby inni doświadczyli horroru, który przeżyłam ja i setki innych dziewcząt”, oznajmiła. Dwa miesiące wcześniej odbyły się igrzyska w Tokio. Simone przypuszcza, że to, co się jej tam przydarzyło, mogło być również skutkiem przeżyć związanych z molestowaniem: „Każdy doświadcza traumy w inny sposób, ale ona nas nie opuszcza. Wtedy nie poszłam na terapię, myślałam, że sobie sama poradzę. Jednak to we mnie cały czas tkwiło i wszystkie trudne emocje się skumulowały”.

Całkowite załamanie Simone Biles

W Tokio amerykańskie gimnastyczki liczyły na złoto w konkursie drużynowym, bo Biles miała zdobyć najwięcej punktów. A ona po pierwszym skoku wycofała się z zawodów. Poczuła, że nie jest w stanie zsynchronizować ruchów, mieszały się jej figury, traciła orientację: „Nie wiem, co się stało, byłam świetnie przygotowana. Przez 20 lat idealnie panowałam nad ciałem i nagle coś się zablokowało”- wyjaśniała swoją decyzję na konferencji prasowej w stolicy Japonii. Amerykanki bez jej udziału wywalczyły srebrny medal, ale w USA liczy się zwycięstwo, nie istnieje pojęcie „zaszczytnego drugiego miejsca”. I choć w tej dyscyplinie zawahanie o ułamek sekundy może skończyć się tragicznie, nikt nie słuchał jej wyjaśnień. Na Simone spadły gromy, nazwano ją tchórzem roku, w amerykańskich mediach zarzucano jej, że zawiodła koleżanki: „W sporcie trzeba przezwyciężać słabości, nie chciało ci się rywalizować”. Hejt się nasilił, gdy w ostatniej konkurencji Biles jednak wystartowała i zdobyła brązowy medal. „Miałam świadomość, że wszystkich rozczarowałam, ale bolały mnie te komentarze, zwłaszcza ze strony facetów, którzy nigdy nie zrobią nawet gwiazdy. Po Tokio nie miałam za grosz wiary w siebie, nie wiedziałam, czy wrócę do sportu. To była dla mnie tragedia, całkiem się załamałam”, wspomina w filmie dokumentalnym Netflixa.

Na swoich warunkach

We wspomnianym filmie Biles opowiada, że przez półtora roku nie chodziła na treningi. Potem powoli wróciła do ćwiczeń. Zaczynała od podstaw: „Musiałam zrozumieć, co się ze mną stało, znowu sobie zaufać. Przez wiele miesięcy ciągle się gubiłam”. Wielkie wsparcie dostała od koleżanek z drużyny i trenerów, pomogła też terapia, na którą wreszcie się zdecydowała. Dopingował ją mąż, futbolista Jonathan Owen, którego poznała przez aplikację randkową, pobrali się w maju ubiegłego roku. „Na każdym treningu musiałam się uporać ze swoimi demonami. Wciąż się podnoszę – te słowa mam wytatuowane, są mottem mojej kariery i całego życia”, mówi. Simone czuje satysfakcję, że po tym, jak ona oraz tenisistka Naomi Osaka wycofały się z rywalizacji z powodów mentalnych, świat zaczął dostrzegać, że sportowcy też miewają takie problemy. „Zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Zapominając o nim, nie możemy cieszyć się sportem. Czasem lepiej się wycofać, nawet z prestiżowych zawodów i pomyśleć o sobie. To wyraz największej siły drzemiącej w sportowcu”, tłumaczy.

Wiek 27 lat w gimnastyce sportowej to dużo, ale Simone nie chciała potem żałować, że nie spróbowała jeszcze jednego startu na igrzyskach. „Ludzie stawiają mnie na piedestale, a ja chcę być tylko człowiekiem. Nie liczę medali, nie patrzę na statystyki, jestem gimnastyczką, robię to, co kocham, dobrze się bawię i to się dla mnie liczy. Uwolniłam się od spraw, z którymi wcześniej nie potrafiłam się zmierzyć. Tym razem wróciłam tylko dla siebie, na moich warunkach, nikt mnie nie zmuszał”- czytamy w portalu spotgym.fr.