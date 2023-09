Marie-Lise Jonak: "Le Passant to bardzo osobisty zapach dla mnie i Baptiste, mojego syna". materiały prasowe

Słyszałam, że kupując perfumy Ormaie, otrzymuje się czas zaklęty w butelce. Zgadzasz się z tym?

Czas jest dla nas bardzo ważny – stworzenie każdego zapachu pochłania go mnóstwo, dlatego nasze butelki mają dwanaście faset – na dwanaście godzin dnia. Mamy nadzieję, że przekłada się to na wrażenia zapachowe. Doświadczanie zapachów Ormaie i emocjonalne doznania z tym związane są w dużej mierze tym, do czego dążymy.

Czy kiedykolwiek czułaś, że kobietom jest ciężej w branży, w której działasz??

Myślę, że praca we wszystkich branżach jest trudniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn. To część naszego społecznego DNA. Mężczyźni są na ogół bardziej stanowczy, pewni siebie i głośniejsi. To sprawia, że ​​ich opinie wydają się ważniejsze. Kobiety mają przez tendencje do wątpienia w siebie i swoje możliwości. Jesteśmy za to bardziej empatyczne i mniej egoistyczne. Osobiście pracowałam zarówno ze świetnymi i gorszymi menadżerami-mężczyznami oraz tak samo z doskonałymi i kiepskimi menadżerkami. Każdy ma swój własny styl. Jeśli miałbym to jakoś podsumować, to kwestia ego. Jestem pewna, że ​​ wiele kobiet się z tym zgodzi!