Czytaj więcej Styl życia Artystyczna terapia Sharon Stone. Gwiazda spełnia się w nowej roli W C. Parker Gallery w Greenwich niedaleko Nowego Jorku można oglądać obrazy Sharon Stone. Aktorka zajmuje się sztuką od dziecka, ale dopiero w czasie pandemii miała okazję do niej powrócić na tyle, żeby przygotować wystawę. Mówi, że malowanie jest niej również formą terapii.

19-letnia Millie Bobby Brown ma też własną firmę producencką. Prowadzi ją z siostrą, Paige. PCMA Productions zajmuje się produkcją filmów – obie części „Enola Holmes” zostały wyprodukowane przez jej firmę.

W 2019 roku zadebiutowała marka kosmetyków firmowana przez Brytyjkę. Produkty Florence by Mills do makijażu i do pielęgnacji twarzy (nazwane na cześć babci gwiazdy „Stranger Things”) dostępne są także w Polsce, bo firmie udało się podpisać porozumienie z wiodącymi na świecie sieciami dystrybucji. Brown odniosła duży sukces, w rankingu Cosmetify 2022 jej marka zajęła pierwsze miejsce jeśli chodzi o zaangażowanie klientów i klientek w social mediach.

Najnowszy projekt to własna marka kawy. Data premiery Florence by Mills Coffee nie jest jeszcze znana, ale aktorka zachęca swoich fanów i fanki do tego, by śledzili informacje na Instagramie. Jeśli patrzeć na to, jak przyjęta została marka kosmetyczna firmowana przez Milllie Bobby Brown, sukces kawy sygnowanej przez nią jest niemal pewny.

Łącznie majątek Millie Bobby Brown wycenia się na ponad 14 milionów dolarów.

Jedenastka ze „Stranger Things” i jej działania pro publico bono

Młoda brytyjska aktorka nie skupia się jedynie na działalności biznesowej. W 2018 roku, jako 14-latka, została najmłodszą w historii ambasadorką dobrej woli UNICEF.