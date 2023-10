Halloween 2023 - czy w tym roku wypada je obchodzić? Psycholożka odpowiada

Świętowanie Halloween ogólnie budzi w Polsce wiele emocji. W tym roku w internecie pojawia się dużo wypowiedzi na temat stosowności obchodzenia tego święta w czasie, gdy światem targają wojny i ginie mnóstwo ludzi. Powinniśmy rezygnować z tych zabaw w 2023 roku z uwagi na wyjątkowe okoliczności?

Dr Magdalena Kaczmarek: Święto Halloween budzi kontrowersje od wielu lat i nie są one związane z aktualną sytuacją geopolityczną. W Polsce największy zgrzyt powoduje zapewne bliskość Wszystkich Świętych, które jest celebracją wartości rodzinnych, o silnym wymiarze religijnym. Obchodzeniu tego święta towarzyszy przeważnie zaduma i refleksja nad przemijaniem, a także modlitwa, smutek i tęsknota za bliskimi, którzy odeszli. Halloween natomiast stanowi zupełne przeciwieństwo takiej atmosfery. To przede wszystkim zabawa, czasem głośna, hałaśliwa, niewspółgrająca z nastrojem dnia Wszystkich Świętych. Oczywiście Halloween także nawiązuje silnie do tematyki śmierci, ale jednak w zupełnie innym kontekście. Poza tym jego myślą przewodnią jest chyba zresztą strach, a nie sama śmierć. Halloween oferuje przestrzeń zarówno na oswajanie strachu, jak i śmierci. Nawiązując jednak jeszcze do obecnej sytuacji na świecie chciałabym podkreślić, że naturalnie warto podchodzić do pewnych kwestii indywidualnie. Jeżeli mamy do czynienia np. z dziećmi ukraińskimi, które być może śmierć bliskich niedawno widziały na własne oczy, to proponując im ewentualne zabawy w Halloween, wykażmy się delikatnością. Reasumując: to prawda, świat jest niespokojny, ale jednak musimy starać się żyć normalnie.

Czy jeśli ktoś decyduje się teraz na świętowanie Halloween, to oznacza, że brak mu empatii, głębszej refleksji?

Zdecydowanie nie. To pokazuje jedynie, że dana osoba lubi zabawę, a Halloween to czas, gdy takie kulturowe przyzwolenie na nią istnieje. Nic dziwnego zresztą, że takich ludzi jest coraz więcej, bo popularność Halloween wzrasta. Nie tylko dlatego, że chętnych na tę zabawę nie brakuje, ale również ze względu na stosunkowo łatwą „aklimatyzację” Halloween w Polsce. Mamy piękną, złocistą jesień. Czy te dni aż nie proszą się o to, aby dodać im jeszcze więcej kolorytu np. dekoracjami w postaci wspaniałych, pomarańczowych dyń?

Jacy ludzie – ogólnie rzecz ujmując – najchętniej celebrują tę okazję?