Złote czasy branży dóbr luksusowych. Zyski rosną w nieprawdopodobnym tempie

Czytaj więcej Moda Suknie na wagę złota Choć niektórym trudno w to uwierzyć, są takie kreacje, za cenę których można by kupić nie tylko całkiem niezły samochód, ale niekiedy nawet mieszkanie. Oto najsłynniejsze z nich.

Szacuje się, jak mówi Marc-André Kamel z Bain & Company, że w ciągu siedmiu lat baza klientów luksusowych wzrośnie z 400 do 500 milionów wielbicieli drogich i ekskluzywnych alkoholi, mody, galanterii skórzanej, kosmetyków i akcesoriów. Ale jednocześnie klienci mogą się spodziewać, że dostęp do ich zakupu zacznie być bardziej ograniczany. Za to pojawiać się będą miejsca, w których będzie można z wielkoświatowego luksusu skorzystać choć przez chwilę. Mając na uwadze dywersyfikację swoich działań Louis Vuitton zaprasza do swoich hoteli, w sklepach Diora powstają się koktajlbary, Hermès uruchomił pop-up store w Los Angeles, a w londyńskim butiku Burberry można napić się kawy tej marki.