Sylwia Jędrzejewska: Udane życie intymne ma wpływ na funkcjonowanie w biznesie

Według badań mężczyźni biznesmeni są bardziej aktywni seksualnie i dążą do zwiększenia atrakcyjności współżycia, ale częściej też podejmują ryzykowne zachowania seksualne - czy ma to także odniesienie do kobiet sukcesu?

Z badań wynika, że zarówno mężczyźni jak i kobiety biznesu częściej zmieniają partnerów seksualnych i są świadomi wiążących się z takimi zachowaniami zagrożeń, częściej niż inni korzystają z testów w kierunku obecności chorób wenerycznych czy wirusa HIV. W moim gabinecie seksuologicznym częściej mężczyźni przyznają się, że zdarza im się, zamiast na lunch wychodzić na szybki seks. Być może jest to związane z tym, że większość kobiet potrzebuje dłuższej gry wstępnej, a często też i stworzenia odpowiedniej atmosfery. Tak więc potrzebują więcej czasu i komfortu do osiągnięcia orgazmu. Gdyby porównać seksualność kobiet i mężczyzn do odbiornika, odbiornik męski miałby jeden włącznik: „on/off”, w przypadku kobiet odbiornik miałby wiele pokręteł, przycisków, amplitud do obsłużenia żeby móc zadziałać. Inne porównanie to mężczyźni są jak samoloty myśliwce. Pikują ze swymi potrzebami pionowo w wzwyż. Kobiety są bardziej jak „dreamliner” potrzebują długiego pasa startowego i przeważnie długo lecą.

Bez wątpienia zarówno biznesmeni jak i bizneswomen, jeżeli są zadowoleni ze swojego życia seksualnego, spełnieni w tej sferze -będą lepiej funkcjonować w pracy. Być może pobudzi się ich kreatywność, będą bardziej wydajni, bardziej wyrozumiali dla podwładnych i współpracowników i będą pełni energii.

Czy istnieje korelacja między powodzeniem w biznesie a energią seksualną?

Istnieje tak zwana spirala sprzężenia zwrotnego: energia nakręca energię, sukces napędza sukces. Tak więc udane życie seksualne ma wpływ na lepsze funkcjonowanie na innych polach życia, a więc i biznesowym. Jeśli wszystko dobrze układa się w pracy i mamy powodzenie w biznesie jesteśmy bardziej zadowoleni, mniej zestresowani i promieniejemy pozytywną energią a wówczas chętniej podejmujemy zbliżenia seksualne. Energia ognia drzemiąca w sukcesie zawodowym potrafi napędzać ogień seksualny i odwrotnie.

Czy polskie kobiety sukcesu, pracujące na co dzień pod presją, kontrolujące emocje, trzymające kurs mocniej, wyżej, dalej, potrafią bawić się seksem, czuć się wyzwolone?