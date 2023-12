Trudne początki na nowej drodze życia

Sceneria ślubna została tak zaaranżowana, że platforma, na której stała para młoda unosiła się w fontannie. Na terenie zamku powstały dwa przeszklone pawilony – biały, w którym ustawiono stoły, oraz czarny, w którym stworzono atmosferę tętniącego życiem klubu nocnego. Tam świeżo poślubieni wykonali swój pierwszy taniec – do piosenki „She Will Be Loved” Maroon 5 zaśpiewanej przez Adama Levigne we własnej osobie. Gdy zapadła noc, drony napisały na niebie inicjały nowożeńców. Pojawiły się też ich olbrzymie sylwetki na tle wieży Eiffla.

Ślub Madelaine Brockway i Jacoba LaGrone okrzyknięty został ślubem roku, jeśli nie całego stulecia. Małżeńska sielanka może jednak długo nie potrwać, bo panu młodemu grozi nawet 25 lat więzienia. Z informacji, do których dotarły media, wynika, że w marcu zostały mu postawione zarzuty za czynną napaść na policjantów w Teksasie. Wyszedł za kaucją wysokości 20 tysięcy dolarów.