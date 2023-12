Resuscytacja w rytmie piosenek. Hity Taylor Swift i Beyoncé mogą pomóc w uratowaniu życia

American Heart Association (AHA) to organizacja, która zajmuje się publikacją wytycznych dotyczących chorób sercowo-naczyniowych oraz ich profilaktyki. Zdaniem ekspertów AHA, piosenki Taylor Swift You’re Losing Me, Clean czy Welcome to New York oraz Beyoncé Virgo’s Groove mają właściwy rytm do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Resuscytacja w rytmie piosenek

Na proces ręcznie przeprowadzanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej składają się dwie czynności: możliwie jak najszybsze zatelefonowanie pod numer alarmowy w celu wezwania pomocy oraz wykonywanie rytmicznych uciśnięć klatki piersiowej o częstotliwości pomiędzy 100 a 120 na minutę.

Dokładnie w takim zakresie mieści się tempo wyżej wspomnianych piosenek. W sytuacji, gdy wykonanie zabiegu staje się niezbędne dla uratowania czyjegoś życia, a wiedza teoretyczna zawodzi, można, nucąc te melodie, rytmicznie wykonywać masaż serca.

Eksperci z American Heart Association stworzyli obszerną listę utworów, których rytm mieści się w przedziale pomiędzy 100 a 120 uderzeń na minutę. Jeśli więc zaproponowane piosenki Taylor Swift czy Beyoncé nie są komuś znane lub nie przychodzą automatycznie na myśl w sytuacji awaryjnej, pewne hity znajdujące się na liście można stosować wymiennie: Stayin’ Alive grupy Bee Gees, Poker Face Lady Gagi czy niezapomniane Wannabe Spice Girls. Świetnie sprawdzą się też utwory Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody, Diany Ross Ain’t No Mountain High Enough czy hit wszech czasów Billie Jean Michaela Jacksona. Kompletna lista, nazwana Don’t Drop the Beat, obejmuje w sumie 99 piosenek.