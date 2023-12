Bigos i karp w upale? Rzut oka na nieznane oblicze celebracji Bożego Narodzenia w Australii

W zeszłym roku w ciągu 36 godzin wydano 1,4 miliona dolarów australijskich. Szacunkowo rzecz ujmując: za tę kwotę kupiono 700 ton owoców morza, w tym 130 ton krewetek. Można śmiało powiedzieć, że krewetki a dobre zadomowiły się na świątecznym stole jako znak rozpoznawczy typowych australijskich Świąt Bożego Narodzenia.

Niektórzy nadal pieką

Jednak jeszcze bardziej zaskakujące może być odkrycie, że niektórzy Australijczycy nadal zadają sobie tyle trudu, aby w upalny letni dzień przygotować pełną pieczeń. Podnoszą w ten sposób temperaturę w kuchni do poziomu bliskiego powierzchni słońca i zmuszają wszystkich do zjedzenia ogromnego, gorącego lunchu, podczas gdy woleliby spędzać czas w basenie. Do tej grupy zalicza się diaspora polska. Tradycyjnie i z uporem maniaka wiele polskich gospodyń wciąż gotuje bigos, żurek i smaży karpia w 40-stopniowym upale.

Idziemy na plażę

Ach, oczywiście plaża. Tradycyjne atrakcje związane z Bożym Narodzeniem to zjazd na sankach na lokalnym wzgórzu, jazda na łyżwach lub lepienie bałwana. A jednak goście, którzy przybędą do Australii, zastaną nas wszystkich schodzących na nasz ulubiony odcinek gorącego piasku, gotowych do pływania w oceanie, grania w krykieta i picia nieprzyzwoitej ilości piwa z Esky (przenośna lodówka).

Rozmawiamy o Mikołaju, który wchodzi przez komin

Mówimy dzieciom, że Mikołaj przyjedzie saniami i od razu oczami wyobraźni widzimy, jakim to będzie koszmarem dla niego, gdy zorientuje się, że musi ciągnąć to coś po trawie i asfalcie. A potem tradycyjnie będzie pchał się do domu przez komin, co znowu będzie problemem, gdy odkryje, że nikt go nie ma. Z tego powodu australijski Mikołaj ma tendencję do wkradania się do śpiących dzieci przez werandę.

Zostawiamy mu piwo

A kiedy już uda mu się dostać do twojego domu bez komina, znajduje nie whisky, nie ciasteczka, nie gorącą czekoladę, ale piwo. Jestem pewna, że naszym przyjaciołom z półkuli północnej wydaje się to trochę tandetne, ale nie słyszałam, żeby Mikołaj narzekał.