Rzymski luksus w nienaruszonym stanie. Niezwykłe odkrycie archeologiczne na Wzgórzu Palatyńskim

Archeolodzy uważają, że sama lokalizacja posiadłości mogła przyczynić się do tego, że mozaika pozostała nienaruszona. Umiejscowiona wzdłuż Wzgórza Palatyńskiego, przez stulecia była pokrywana kolejnymi warstwami błota i ziemi, co skutecznie chroniło ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Podczas gdy wiele elementów znaleziska nadal pozostaje tajemnicą – jak choćby to, kiedy i dlaczego posiadłość została opuszczona – Alfonisa Russo wierzy, że jedną kwestię można wyjaśnić już teraz: zdaniem badaczki, właścicielem willi był rzymski senator.

– Ta osoba musiała być na tyle zamożna, że mogła sprowadzić tak wiele cennych dekoracji z terenu całego Imperium Rzymskiego, aby udekorować posiadłość z takim przepychem. Choć nie natrafiliśmy w trakcie badań na nazwisko właściciela, to możemy wysnuć wniosek, że on i jego rodzina byli niezwykle zamożni, co z kolei prowadzi do konkluzji, że głowa rodziny mogła pełnić rolę senatora – wyjaśnia archeolożka.

W styczniu 2024 kierowany przez Alfonisę Russo zespół archeologów zamierza udostępnić to miejsce dla zwiedzających.

– Choć nasze wykopaliska są w toku i zamierzamy je kontynuować w najbliższych miesiącach, pragniemy pokazać światu ten niesamowity przykład rzymskiego luksusu – podkreśla.

Planując w najbliższym czasie wycieczkę do Rzymu, być może warto dodać ten obiekt do listy zabytków godnych obejrzenia.