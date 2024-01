Edyta Broda: W bezdzietności dostrzegam właściwie same zalety

Myślę, że przede wszystkim musielibyśmy się pożegnać z mitem wzrostu demograficznego. To on sprawia, że ludzie bezdzietni wydają się mniej przydatni, a zatem ciut gorsi. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że niskie wskaźniki dzietności generują problemy – społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Ale ich rozwiązaniem nie może być manipulowanie decyzjami prokreacyjnymi. Promując rodzicielstwo, bardzo łatwo przekroczyć tę cienką linię oddzielająca wspieranie od wymuszania. Wspierać rodzicielstwo trzeba, ale promować – absolutnie nie! To nieuprawniona ingerencja w naszą sferę intymną. Zresztą, we współczesnym świecie żadnemu z państw nie udało się nakłonić obywateli do rozmnażania w takim stopniu, by zapewnić zastępowalność pokoleń. Wyjątkiem jest tu Izrael, ale tam mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją geopolityczną i religijną. W krajach globalnej Północy te współczynniki są trochę lepsze, lub trochę gorsze, ale nigdzie nie dobijają do 2,10. Nie działają ani dopłaty, ani rozmaite ułatwienia dla rodziców. A zatem zamiast trwonić czas i środki na bezskuteczne pompowanie tego kapryśnego wskaźnika, należałoby poszukać rozwiązań na miarę XXI wieku. Pamiętajmy o tym, że wysoka dzietność napędzała systemy, które dziś budzą coraz większe kontrowersje – kapitalizm oraz system emerytalny. Ten pierwszy zafundował nam kryzys klimatyczny, drugi już od dawna przestał funkcjonować tak, jak to zaprojektowali jego twórcy pod koniec XIX wieku. System, który wprowadził Otto von Bismarck działał, ponieważ z jednej strony rodziło się dużo dzieci, a z drugiej – ludzie wcześnie umierali. Dziś ten system się nie sprawdza, bo dzieci rodzi się mało, a ludzie żyją długo. Sytuacja zmieniła się więc diametralnie. Rozpaczliwa obrona tego archaicznego systemu zabiera nam czas i środki, które moglibyśmy przeznaczyć na szukanie nowych rozwiązań. A szukając ich, trzeba patrzeć do przodu, nie do tyłu. Nie uporamy się ze współczesnymi problemami za pomocą XIX-wiecznych instrumentów. To jak z samochodami – emitują dwutlenek węgla i tym samym podgrzewają atmosferę. Ale czy rozwiązaniem ma być przesiadanie się do bryczek i zaprzęgów konnych?

Wiele osób mylnie sądzi, że osoby bezdzietne są „współwinne” problemom, z jakimi boryka się obecnie np. system emerytalny. Umacnia je w tym przekonaniu intensywna, prorodzinna narracja władzy. W jaki sposób można uświadomić społeczeństwu, że ludzie bezdzietni nie ponoszą winy za błędy systemu?

No właśnie, z jednej strony coraz mocniej wybrzmiewa to, że wybór bezdzietnego życia jest jednym z naszych fundamentalnych praw, a z drugiej strony nieustannie się to prawo podważa. Proszę zauważyć, jakim językiem mówi się o bezdzietności w kontekście spadającej liczby urodzeń: „klęska”, „zmora”, „plaga”, „epidemia”, „problem”, „katastrofa”. To wszystko wynotowałam sobie z tekstów publicystycznych i naukowych poświęconych zagadnieniom demograficznym. Taki dobór słownictwa sprawia, że bezdzietność z automatu staje się czymś podejrzanym; czymś, co szkodzi gospodarce i fatalnie odbija się na społeczeństwie. Ta negatywna narracja niestety pada na podatny grunt. Gdy w mediach pojawia się hasło „bezdzietność”, tłum internautów natychmiast rzuca się do rozliczania nie-rodziców z ich wkładu we wspólnotę. I choć ten wkład jest wieloraki, brak dziecka staje się dyskredytujący. Niestety, tak negatywny język debaty publicznej ma swoje konsekwencje. Jak bowiem szanować bezdzietnych, skoro mają rujnujący wpływ na życie społeczne? Jak z nimi budować wspólnotę, skoro działają na jej niekorzyść?

I tu wracam do pani pytania: co zrobić, by zdjąć z bezdzietnych to odium winy? Sądzę, że przede wszystkim trzeba zmienić język. Marzy mi się – pewnie naiwnie – by dziennikarze i publicyści wyrzucili ze swojego repertuaru te efektowne, ale jątrzące chwyty retoryczne, takie jak: „plaga bezdzietności”, „zmora bezwnuczności” czy „katastrofa demograficzna”. Należałoby też inaczej zdefiniować zadanie, które przed nami stoi. Nie chodzi o to, by nakłonić jak najwięcej par do posiadania dwójki albo trójki dzieci. Chodzi o to, byśmy znaleźli adekwatną odpowiedź na współczesne wyzwania gospodarcze i demograficzne. Nie trzeba do tego mieszać osób niedzietnych czy małodzietnych, którzy przecież też „odpowiadają” za niskie wskaźniki urodzeń. Tu nie chodzi o szukanie winnych – bo wybór własnej ścieżki prokreacyjnej nie jest żadną winą – ale o szukanie skutecznych rozwiązań.

Na ciekawy fakt – jeśli chodzi o język – zwrócił uwagę szef Instytutu Pokolenia, Michał Kot. Otóż analizując sytuację demograficzną w Czechach, zauważył, że tam rzadko mówi się i pisze o „dzietności” czy o „wskaźnikach”. Zwraca się natomiast uwagę na dobrostan rodzin. I to też jest według mnie cenna wskazówka. Celem polityki państwa nie powinno być wspieranie abstrakcyjnej dzietności, ale troska o tych, którzy autentycznie chcą mieć dzieci. Niestety, w Polsce „współczynnik dzietności” jest odmieniany przez wszystkie przypadki, a to prowadzi do instrumentalizacji dziecka. Wychodzi na to, że dzieci mają być po to, żeby system emerytalny nie upadł. Chyba każdy czujący i myślący człowiek zgodzi się ze mną, że to absurdalny i szkodliwy społecznie postulat.