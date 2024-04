Polycule - dziwna rodzina, w której relacje są płynne. Co to za zjawisko?

Brak zgody = brak relacji

Na transparentność zwracają uwagę również psychologowie, podkreślając, że to właśnie szczerość i wzajemne przyzwolenie partnerów na taki charakter związku stanowią podstawę relacji. – W przypadku zjawiska polycule, aby nie naruszał on dobrostanu żadnej z uczestniczących osób, bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby wyraziły zgodę na taki model relacji i miały poczucie, że ich uczestnictwo jest dobrowolne – zastrzega Marta Laskowska-Nowara, psycholożka i psychoterapeutka. – Ewentualna presja jednej ze stron będzie krzywdząca. Dobrze być uczciwym, otwarcie komunikować swoje potrzeby, oczekiwania i granice. Wszystkie strony relacji powinny mieć równy status i równą możliwość wyrażania swoich opinii oraz uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących relacji. Kluczową kwestią w takiej sytuacji jest dbałość o swój emocjonalny dobrostan oraz zdrowie psychiczne. Należy zadbać o wzajemny szacunek i godność wszystkich zaangażowanych osób. Wszyscy uczestnicy powinni być otwarci na ewentualne zmiany w relacji i elastycznie dostosowywać się do potrzeb i sytuacji innych osób. Ważne jest, aby partnerka/partner czuł się szanowany i bezpieczny, a relacja oparta była na wzajemnym zaufaniu, komunikacji i zrozumieniu – dodaje.

Jednocześnie, przy braku zgody i przyzwolenia ze strony jednego z uczestników relacji, trudno wróżyć powodzenie takiemu układowi, a osoby, które się w nim nie odnajdują, mogą poczuć się zranione lub potraktowane w sposób krzywdzący. – Relacje typu „polycule” mogą być krzywdzące dla jednej ze stron, zwłaszcza jeśli nie ma pełnej zgody, przejrzystości, komunikacji i równowagi w relacji – zastrzega Marta Laskowska-Nowara. – Może dojść do sytuacji, w której jedna osoba czuje się pominięta, zaniedbana lub zdradzona, co może prowadzić do emocjonalnego i psychicznego cierpienia. Dlatego ważne jest, aby wszyscy uczestnicy relacji typu „polycule” wyrazili na nią świadomą zgodę i szanowali uczucia i potrzeby każdej osoby w tej relacji, aby uniknąć potencjalnych krzywd dla któregokolwiek z partnerów. Komunikacja jest kluczem do zachowania zdrowej i harmonijnej relacji – dodaje.

6 wartości

Szczerość i otwarta komunikacja stanowią podstawę zarówno tradycyjnego związku, jaki tego uwzględniającego więcej niż jedną osobę. – Związki poliamoryczne, które opierają się na otwartości, komunikacji i zaufaniu między wszystkimi zaangażowanymi osobami, mogą być satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników – zauważa Daria Cerazy. – Oczywiście jednak zawsze, istnieje ryzyko, że taka forma związku może być krzywdząca dla jednej ze stron, jeśli nie są przestrzegane pewne zasady czy potrzeby każdej osoby. Największymi potencjalnymi zagrożeniami w związkach poliamorycznych są na pewno nierówność traktowania partnerów, brak otwartości w komunikacji, niejasne komunikowanie granic oraz zasad. Jeśli wszystkie zaangażowane osoby nie są w pełni uczciwe i otwarte wobec siebie, może to prowadzić do nieporozumień, konfliktów i braku zaufania, a co za tym idzie, rozpadu takiej konstelacji – zastrzega.

Ekspertka zwraca uwagę na kilka warunków, które stanowią fundament trwałej relacji. – Związki poliamoryczne, choć mogą być trwałe i satysfakcjonujące dla wszystkich partnerów, wymagają jednak pewnych warunków, aby nie naruszać dobrostanu żadnej z osób zaangażowanych. Mówi się o tym, że dobrze funkcjonujący związek poliamoryczny powinien opierać się na 6 wartościach: zaufaniu, zrozumieniu, akceptacji, lojalności, równości i wzajemnym szacunku – wymienia. – Kluczowe jest dobrowolne i świadome uczestnictwo wszystkich zaangażowanych osób. Żaden z partnerów nie powinien być zmuszany do uczestnictwa w związku poliamorycznym ani czuć się do tego zobowiązany pod wpływem presji ze strony innych. W związkach poliamorycznych również nie ma miejsca na zdradę, czyli na inne relacje poza ustaloną konstelacją. Bardzo istotna jest otwarta i uczciwa komunikacja między wszystkimi partnerami. W związku poliamorycznym ważne jest dzielenie się uczuciami, potrzebami i obawami oraz regularne sprawdzanie zrozumienia i zgody wszystkich zaangażowanych osób na ustalone zasady i granice. Komunikacja powinna być oparta na szacunku, empatii i gotowości do słuchania. Konieczne jest też utrzymanie równowagi i sprawiedliwości w relacji. Żaden z partnerów nie powinien być faworyzowany ani zaniedbywany w porównaniu do innych. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy otrzymywali równą uwagę, miłość i wsparcie oraz mieli równe możliwości wyrażania swoich potrzeb i pragnień. Dodatkowo, istotne jest ustalenie klarownych granic i zasad w związku poliamorycznym oraz ich przestrzeganie przez wszystkie zaangażowane osoby. Granice te mogą dotyczyć takich kwestii jak wierność emocjonalna, seksualna czy finansowa – doprecyzowuje psycholog.

Polycule w Polsce

W Polsce taki schemat związku nie został dotychczas uregulowany prawnie. – Nie ma dostępnych dokładnych danych na temat liczby relacji typu „polycules’ w Polsce, ponieważ poliamoria i związki poliamoryczne nie są jeszcze w pełni zaakceptowane społecznie i często są traktowane jako kontrowersyjne – zauważa Marta Laskowska-Nowara. – Jednakże istnieją grupy wspierające osoby praktykujące poliamorię w Polsce, co sugeruje, że zjawisko to istnieje również w naszym kraju. Jego popularność i rozpowszechnienie w naszym kraju są jednak trudne do oszacowania ze względu na brak danych i badań naukowych na ten temat.

Niełatwa do jednoznacznego zdefiniowania sieć relacji „polycule” różni się w zależności od tworzących ją osób, ich potrzeb i poziomu tolerancji, jaki reprezentują wobec obecności innych partnerów w ich życiu. Gdy miłość przeradza się w przyjaźń, a partnerzy poszukują nowych romantycznych uniesień, to od nich zależy, w jaki sposób losy ich związku potoczą się dalej i czy odnajdą w sobie gotowość na uczestnictwo w tak zwanej „wybranej rodzinie”.