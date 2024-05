PsyCap czyli własny kapitał psychologiczny warto wykorzystać w miejscu pracy. Jak to robić skutecznie?

W przeprowadzonym przez psycholożki Uniwersytetu SWPS badaniu wzięło udział 748 osób z Polski i USA, zatrudnionych w firmach i administracji publicznej. Każdy z uczestników wypełniał pięć kwestionariuszy mierzących: zaangażowanie w pracę, poziom PsyCap, emocje związane z pracą oraz występowanie pozytywnych i negatywnych wydarzeń w pracy w ostatnim czasie. Wyniki opublikowano w „Polish Psychological Bulletin”. Badanie wykazało wprawdzie, że osoby z wysokim kapitałem psychologicznym reagują mniejszym nasileniem negatywnych emocji na niekorzystne zdarzenia w pracy niż osoby z niskim PsyCap, jednak nie ma to znaczenia dla ich poziomu zaangażowania w pracę. – Co ciekawe, w próbie całościowej, którą ja badałam, poziom kapitału psychologicznego nie przekłada na poziom zaangażowania. To znaczy, relacja między zdarzeniami a emocjami bezpośrednio nie mówi o tym, czy zaangażowanie rośnie czy maleje u pracownika – doprecyzowuje Aleksandra Penza.

PsyCap u Polaków i u Amerykanów

Przeprowadzona analiza pozwoliła jednak dostrzec istotne różnice między uczestnikami z Polski a osobami ze Stanów Zjednoczonych. – Kapitał psychologiczny inną rolę pełni u pracowników polskich, a inną u amerykańskich – wyjaśnia autorka badania. – Wybór próby był ukierunkowany tym, że każda nacja ma inny bazowy, średni kapitał. Amerykanie charakteryzują się dużo wyższym kapitałem niż Polacy i te różnice są istotne statystycznie. U Amerykanów kapitał oddziałuje na zaangażowanie. Udało się nam potwierdzić hipotezę, że doświadczając negatywnych zdarzeń w pracy osoby z wysokim kapitałem psychologicznym odczuwają mniej negatywnych emocji, a tym samym ich poziom zaangażowania nie maleje. Z kolei wśród uczestników badania z Polski PsyCap ma istotne znaczenie jako bank pozytywnych zasobów, który sprawia, że zaangażowanie w pracę jest mniej zależne od emocji wynikających z wydarzeń w pracy – wyjaśnia psycholożka.

Choć tematyka PsyCap jest dość szeroko analizowana, zwłaszcza w literaturze anglojęzycznej, to jednak w Polsce nadal rozpatruje się raczej pojedyncze komponenty tego zjawiska, niekoniecznie biorąc pod uwagę ich współwystępowanie. – Dość sporo już wiemy, natomiast do tej pory nie znalazłam badań, rozpatrujących kapitał psychologiczny w kontekście zdarzeń w pracy, emocji i zaangażowania w pracę, które pozwalałby dokładnie określić, jak ten mechanizm przebiega – przyznaje badaczka. – Badania z udziałem polskich i amerykańskich pracowników to pierwszy etap całego projektu badawczego, który realizuję w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. W kolejnych badaniach stosujemy inne metody badawcze, jak np. badania eksperymentalne czy dzienniczkowe, aby precyzyjniej wnioskować o roli PsyCap w codziennym doświadczeniu pracowników. Takie podejście badawcze to pewna innowacyjna próba odpowiedzi na pytanie jak budować czy utrzymać wysoki poziom zaangażowania pracowników w ich obowiązki – dodaje Aleksandra Penza.



Czytaj więcej Biznes i prawo Przerwy w pracy pozwalają wspiąć się na wyżyny intelektu. Jak to działa? Nie należy lekceważyć nawet krótkich przerw w pracy. Nabudowywany regularnie stres prowadzi z czasem do wypalenia, a przerwy pomagają odzyskać energię i zachować emocjonalną równowagę – przekonują redaktorzy Harvard Business Review. Profesor radzi.

Holistyczne podejście

Jednocześnie badaczka podkreśla, że brak dogłębnej analizy zjawiska w Polsce przekłada się to na niedobór odpowiednich warsztatów i webinarów poświęconych tej tematyce. – Przyznam, że nie spotkałam się z tym, aby organizacje stosowały warsztaty, interwencje, które budują kapitał psychologiczny. Zagranicą jest to bardziej powszechne – zauważa. – Prowadzone są badania i interwencje, które zakładają wzmacnianie u pracowników kapitału psychologicznego. Natomiast w Polsce więcej mówimy o szkoleniach budujących odporność psychiczną. Firmy zajmują się raczej składowymi PsyCap, szczególnie po okresie pracy zdalnej. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że należy budować kompetencje psychologiczne pracowników, ale nie jest to jeszcze traktowane jako praca nad kapitałem psychologicznym. Warto byłoby, aby skupić się na PsyCap, ponieważ składa się on z czterech komponentów, które mają tendencje do gromadzenia się. Czyli jeśli pracownik dysponuje wysokim poziomem optymizmu, to z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że będzie miał i wysokie poczucie skuteczności, więc dużo trafniej jest obserwować te cechy w całościowym, holistycznym podejściu – podsumowuje autorka badania.

Poczucie własnej skuteczności, optymizm, nadzieja i odporność psychiczna pozwalają zmierzyć się z każdą, nawet najtrudniejszą sytuacją w miejscu pracy. Niełatwa relacja z przełożonym czy współpracownikami, roszczeniowy klient oczekujący konkretnych rozwiązań w możliwie jak najszybszym czasie czy nastawienie na trudny do osiągnięcia wynik będą stanowić wyzwanie możliwe do podjęcia, przy odpowiednich zasobach w swoim indywidualnym banku.