Dowiedziono, że psy przejmują cechy charakteru swoich właścicieli. Jak to działa?

Czy mogę poprosić o kilka przykładów zachowań, które zwierzęta przejmują, obserwując swoich właścicieli?

Moim ulubionym jest oglądanie telewizji. Nasz spokojny, zrelaksowany nastrój sprawia, że nasze psy chętnie się do nas przyłączają a nawet same dokładnie (no może bez włączania telewizji) w ten sam sposób spędzają czas.

Drugie, co przychodzi mi do głowy, to coś co nazywam „wspólnym szczekaniem”. Pies szczeka, a my chcąc go uspokoić dołączamy się, próbując go powstrzymać od tego zachowania. Pies przejmuje nasze wysokie emocje i myśli, że pomagamy mu alarmować okolicę, że zbliża się niebezpieczeństwo.

Można powiedzieć, że z naszymi psami tworzymy międzygatunkowe stado, a stado powinno trzymać się razem, dlatego wspólne działanie z opiekunem jest dla psów ważne – niezależnie czy to leżenie na kanapie czy „szczekanie”.

Czy istnieje możliwość oduczenia psa zachowań, których nie pochwalamy?

Jak najbardziej tak! I to w każdym wieku. Nieprawdą jest, że starego psa nie nauczymy nowych sztuczek – oczywiście, że nauczymy! Może być ciężej, być może zajmie więcej czasu, ale konsekwencja w działaniu i dobranie odpowiedniego szkolenia zapewni sukces.