Uzależnienie od seriali. Objawy, przebieg i skutki pozornie nieszkodliwego nałogu

To dobre uczucie. Powinieneś to robić dalej!

Coraz głośniej mówi się, że uzależnienie od kompulsywnego oglądania seriali jest takie samo jak uzależnienie od alkoholu czy innych używek i działa na ten sam ośrodek w mózgu. - Kiedy oglądasz swój ulubiony program, twój mózg wytwarza dopaminę – tłumaczył w stacji NBC News dr Renee Carr, psycholog kliniczny. Dopamina to substancja chemiczna, która odpowiada za uczucie szczęścia i bierze udział w działaniu systemu nagrody. Gdy oglądamy ulubiony serial, mózg zalany dopaminą wysyła komunikat do mózgu: To dobre uczucie. Rób tak dalej! - Szlaki neuronalne, które powodują uzależnienie od seksu i heroiny są takie same, jak w przypadku uzależnienia od oglądania seriali – ostrzegał amerykański neuropsycholog.

– Binge-watching - podobnie jak uzależnienie od social mediów, oglądania telewizji czy przeglądania stron internetowych — jest uzależnieniem behawioralnym. Oznacza to dysfunkcyjne zachowanie, które ma nawykowy charakter, jest trudne do kontrolowania i w negatywny sposób odbija się na codziennym funkcjonowaniu takiej osoby – wyjaśnia dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB.

Jakub Babij, wykładowca SWPS, psychoterapeuta i nauczyciel uważności wskazuje, że jeśli ktoś ma silne pragnienie lub przymus wykonania danej czynności, bardzo często traci rachubę czasu. Jest godzina pierwsza, druga lub trzecia w nocy, a ktoś nie może przestać oglądać pomimo konsekwencji, to jest to jeden z elementów uzależnienia behawioralnego. - Taka osoba następnego dnia będzie zmęczona i może zacząć zaniedbywać inne obszary swojego życia. Jeśli nawyk „bingowania” się wciąż rozwija i utrzymuje — może prowadzić do izolowania się od innych. Brak możliwości oglądania serialu może też wywołać niepokój, irytację, wzmożone napięcie emocjonalne lub fizyczne – wymienia.

Babij tłumaczy, że wiele platform streamingowych używa tak zwanego profilowania behawioralnego, algorytmy śledzą preferencje odbiorców i wyświetlają im konkretne propozycje. – Nasze zasoby poznawcze są ograniczone, a nasza silna wola jest mocno przereklamowana. Często więc przegrywamy z poważnymi algorytmami, które mówią: „Kuba, na pewno potrzebujesz jeszcze obejrzeć ten film”. Jeśli jest mi ciężko lub mam gorszy czas - mogę być mniej odporny na takie zachęty – wyjaśnia psychoterapeuta.

Przecież wszyscy to robią

Społeczeństwo nie widzi w bing-watching kłopotu, „bo przecież wszyscy to robią”. - Nie uważamy tego społecznie za problem, chociaż jest ono nim bez dwóch zdań – podkreśla dr Mateusz Grzesiak. Na poparcie swych tez wykładowca przytacza statystyki. Wynika z nich, że statystyczny Polak ogląda telewizję 3 godziny 55 minut dziennie, a w internecie (w większości w social mediach) nastolatek spędza ponad 5 godzin dziennie.