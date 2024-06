Billie Eilish doświadczyła ghostingu: jaką cenę zapłaciła za popularność?

W filmie „Where’d you go Bernadette?” tytułowa bohaterka, odegrana przez Cate Blanchett, niespodziewanie opuszcza miejsce zamieszkania, pozostawiając piętnastoletnią córkę Bee, pochłoniętego obowiązkami zawodowymi męża, ale i ekscentrycznych sąsiadów, jak również niedokończone projekty służbowe. W trakcie intensywnych poszukiwań na jaw wychodzą zaskakujące okoliczności jej zniknięcia oraz wydarzenia, które mogły skłonić ją do podjęcia tak radykalnych kroków.

Zaprezentowana na ekranie sytuacja, którą można zdefiniować jako ghosting, nie musi wprawdzie przyjmować form skrajnych, polegających na tym, że osoba zrywająca kontakt z innymi fizycznie znika bez śladu, jednak wycofanie się ze znajomości, zaniechanie spotkań i rozmów telefonicznych to zjawisko, z którym zetknąć się mogą nawet najbardziej znani przedstawiciele świata rozrywki czy muzyki. Ofiarą takiego zachowania padła między innymi wokalistka Billie Eilish, która o swoich doświadczeniach opowiedziała w rozmowie z BBC. Czym jest ghosting i jak takie zachowanie może wpłynąć na samoocenę? W komentarzu dla kobieta.rp.pl tę kwestię wyjaśnia Alicja Kulesz-Kona, psychoterapeuta Instytutu Psychoterapii MindMed.

Czy on nadal żyje?

Zaproszona do udziału w podcaście BBC „Miss Me?”, prowadzonym przez Lily Allen i Miquitę Oliver, Billie Eilish wyznała, że w grudniu minionego roku utraciła kontakt z wieloletnim przyjacielem, który, bez podawania konkretnych przyczyn, przestał utrzymywać z nią jakąkolwiek relację. – To było niedorzeczne i nadal trudno mi w to uwierzyć – wyznaje autorka hitu „What Was I Made For?”. – Zastanawiałam się, czy on nadal żyje. Do dziś nie otrzymałam od niego żadnej wiadomości – dodaje.

W cytowanej rozmowie tegoroczna zdobywczyni Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną do filmu „Barbie” dodała, że sytuacja dotyczyła osoby, którą piosenkarka znała od lat. – Umówiliśmy się na konkretny dzień i godzinę, jednak do spotkania nie doszło i nigdy nie otrzymałam informacji na temat powodów takiej decyzji. Nadal trudno mi w to uwierzyć – dodaje.