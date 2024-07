Meghan i Harry oczami artysty. Do kogo ich upodobnił?

Choć zmarła przedwcześnie wokalistka nie miała możliwości ocenienia jakości portretu, który został ukończony rok po jej śmierci, to jednak sądząc po popularności dzieła i cenie, za jaką został wystawiony na sprzedaż na wystawie London Art Fair – £24,000 – autor wywiązał się z zadania bezbłędnie.



Meghan jako outsiderka

W przypadku portretów Harry’ego i jego żony opinie są jednak mniej entuzjastyczne. Wizerunki mieszkających obecnie w Stanach Zjednoczonych rodziców Archie’ego i Lilibet, nawiązują do kontrowersyjnych postaci historycznych: pretendenta do tronu brytyjskiego Karola Edwarda Stuarta, znanego pod pseudonimem Bonnie Prince Charlie oraz do skonfliktowanej z rodziną królewską Elizabeth Grey, nazywanej też „Białą Królową”. – Przykro mi, ale trudno na tej ilustracji rozpoznać Meghan. To jakaś obca kobieta – brzmi komentarz jednego z internautów.

Tymczasem autor kontrowersyjnych dzieł wyjaśnia, skąd pomysł na przedstawienie małżonków w tak niekonwencjonalny sposób. – W przypadku Harry’ego nawiązałem do jego czasów kawalerskich, gdy nie stronił od życia towarzyskiego i nie snuł planów na przyszłość, co w moich oczach upodabnia go do księcia Karola Edwarda Stuarta, potocznie zwanego Bonnie Prince Charlie – tłumaczy. – Jeśli chodzi o Meghan, dostrzegam w niej analogię do „Białej Królowej”, bodaj najbardziej wpływowej „outsiderki” w historii rodziny królewskiej. Jest w tym pewna ironia, niekoniecznie wykraczająca poza sferę rzeczywistości – dodaje Dan Llywelyn Hall.

Pogrzeb królowej

Unikatowe portrety można oglądać w trakcie wystawy zatytułowanej „The Reign”, w londyńskim Society of Antiquaries. Oprócz wspomnianych dzieł kolekcja zawiera też kontrowersyjny obraz „Queen Funeral in Real Time”, który powstawał w trakcie pogrzebu królowej Elżbiety II w 2022 roku i przedstawia kondukt żałobny otoczony zarysami sylwetek przedstawicieli rodziny królewskiej. – Mając możliwość sportretowania królowej dziesięć lat wcześniej, chciałem dopisać symboliczne zakończenie tej historii, tak ważnej dla mnie osobiście – wyjaśniał wówczas podczas wywiadu dla agencji PA Media.

Zwieńczeniem wystawy, dostępnej dla zwiedzających do 5 lipca, będzie aukcja zaprezentowanych dzieł, z której dochód zostanie przeznaczony na skatalogowanie i digitalizację 25,000 ilustracji i obrazów zgromadzonych w archiwum Society of Antiquaries.