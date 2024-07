10 najbogatszych kobiet świata: co je łączy oprócz posiadania gigantycznego majątku?

Gdy w maju bieżącego roku dzieła Vincenta Namatjiri zostały zamieszczone w National Gallery of Australia (NGA), wśród dwudziestu jeden sportretowanych osób znalazła się między innymi Gina Rinehart, miliarderka z branży górniczej. Sposób, w jaki została przedstawiona na ilustracji, nie przypadł jej do gustu, a sportowcy, których od lat wspiera finansowo w ich przygotowaniach olimpijskich, zwrócili się z oficjalną prośbą do władz galerii o usunięcie portretu z wystawy. Kontrowersyjny obraz stał się tematem dyskusji na temat granic dobrego smaku w sztuce i portretowaniu, natomiast wystawa pozostała dostępna dla zwiedzających w niezmienionej formie zgodnie z pierwotnym terminarzem, czyli do 21 lipca bieżącego roku.

Gina Rinehart, choć sportretowana w niekorzystny jej zdaniem sposób, pozostaje najbogatszą kobietą w Australii. 70-latka jest prezesem założonej jeszcze przez swojego ojca wiodącej firmy wydobywczej i rolniczej Hancock Prospecting. Oprócz prowadzenia firmy zajmuje się też działalnością filantropijną, a także wspomaganiem finansowym australijskich sportowców. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu bieżącego roku zestawieniem „Forbes” zajmuje 9. miejsce na liście najbogatszych kobiet świata. Kto jeszcze znalazł się w tym zestawieniu?



Twoja praca nigdy się nie kończy

Prowadząca firmę Fidelity Investments założoną przez swojego dziadka w 1946 roku Amerykanka Abigail Johnson znajduje się na 10. miejscu listy. Majątek 62-latki szacowany jest na 29 miliardów dolarów, a po śmierci swojego ojca Edwarda „Neda” Johnsona III w 2022 roku pozostaje na czele firmy samodzielnie. – Niezależnie od tego, jaką pozycję zajmujesz w hierarchii firmy, twoja praca nigdy się nie kończy – taką refleksją podzieliła się z czytelnikami „Forbes”.

Znajdującą się na 9. miejscu zestawienia Ginę Rinehart o 2 miliardy dolarów wyprzedza Miriam Adelson i jej rodzina. Właściciele ponad połowy udziałów w firmie Las Vegas Sands z sukcesem prowadzą tamtejsze kasyna. Pochodząca z Izraela 78-latka, wdowa po polityku z Partii Republikańskiej, Sheldonie Adelsonie, od lat aktywnie wspiera badania medyczne poświęcone poszukiwaniom przełomowych leków, przeznaczając na ten cel ponad miliard dolarów, zgodnie z wyliczeniami „Forbes”.