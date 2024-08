Syn Angeliny Jolie Pax Thien trafił do szpitala w wyniku wypadku. Jego stan jest stabilny

Jak podaje NBC News, do wypadku doszło w godzinach popołudniowych w poniedziałek 29 lipca. 20-latek przemieszczał się zatłoczonymi ulicami Los Angeles na rowerze elektrycznym. Zgodnie z ustaleniami miejscowej policji, miał on wjechać w tył pojazdu, oczekującego na zmianę światła na skrzyżowaniu ulic Los Feliz i Hobart. Ze względu na brak kasku, rowerzysta doznał urazu głowy i został przetransportowany do pobliskiego szpitala. Jaki jest jego obecny stan zdrowia?

Stabilny stan

Cytowany przez CNN oficer miejscowej policji, David Cuellar, potwierdza, że stan poszkodowanego w chwili przejazdu do szpitala był stabilny. – Na miejscu zdarzenia został sporządzony raport, w wyniku którego nie stwierdziliśmy ryzyka popełnienia przestępstwa ani działania umyślnego – wyjaśnił.

Odpowiedzialny za prowadzenie kartotek młodocianych przestępców departament The Los Angeles County Department of Child and Family Services potwierdził, że mężczyzna nigdy nie był karany, ani też nie toczyło się dotychczas przeciwko niemu żadne postępowanie karne. Zgodnie z informacją podaną przez CNN, mama poszkodowanego pozostaje u jego boku w szpitalu i również potwierdziła, że jego stan jest stabilny.



W trosce o dobro dzieci

Pax jest jednym z sześciorga dzieci byłej aktorskiej pary – Angeliny Jolie i Brada Pitta. W trakcie zapoczątkowanego w 2005 roku związku partnerzy doczekali się sześciorga potomstwa: 22-letniego Maddox’a, 19-letniej Zahary, 18-letniej Shiloh oraz 16-letnich bliźniąt Knox’a i Vivienne. Rozpoczęty w atmosferze skandalu związek, któremu sprzyjała wspólna praca aktorów odgrywających tytułowe role w filmie „Mr. & Mrs. Smith”, zakończył się w 2016 roku, gdy aktorka złożyła pozew o rozwód. W trakcie wspólnego powrotu z wakacji, na pokładzie samolotu, którym ośmioosobowa rodzina leciała wówczas z Francji, miało dojść do awantury między małżonkami, a także do rękoczynów, których Brad Pitt miał dopuścić się nie tylko pod adresem partnerki, ale i dzieci. Według zeznań aktorki, były partner znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu.