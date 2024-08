Wielki zaszczyt dla artystki z Madagaskaru: jej obrazy polecą na Księżyc

– Uczestnictwo w tym przełomowym projekcie jest dla mnie nie tylko zaszczytem, ale i potwierdzeniem nieograniczonych możliwości ludzkiej kreatywności. Wysłanie naszych dzieł na Księżyc czyni z nas nie tylko ambasadorów sztuki, ale i pionierów w zupełnie nowej dziedzinie – napisała Tara Shakti na swoim profilu instagramowym, komentując przełomową informację na temat planowanej misji wysyłki jej dzieł na Księżyc. Kto był pomysłodawcą projektu i jacy inni artyści doświadczą tego zaszczytu?





Pomagać nie tylko kobietom

Pochodząca z artystycznej rodziny malarka już w wieku siedmiu lat była zachęcana przez starszego brata do tworzenia swoich pierwszych obrazów i stosowania przy tym odważnych rozwiązań kolorystycznych. Zamiłowanie do dzieł renesansowych twórców sprawiło, że zdecydowała się na studia w Accademia d’Arte we Florencji, a następnie przeniosła się do Paryża, by zgłębiać tajniki sztuki w tamtejszym domu aukcyjnym Drouot.

W swoich pracach artystka porusza ważne społecznie tematy związane z niesprawiedliwościami i opresjami, jakich doświadczają kobiety. Nasycone kolorystycznie dzieła oddają wachlarz ludzkich emocji i skłaniają do refleksji nad praktykami, które uderzają w człowieczeństwo, takimi jak między innymi handel ludźmi, opresje, niewolnictwo, rasizm. – Przez całe życie obserwowałam, jak kobiety są źle traktowane, co tylko wzmacniało moje przeświadczenie, że trzeba takim zachowaniom zapobiec. Za pośrednictwem mojej sztuki pragnę naświetlić te zjawiska, wyeksponować je i przyczynić się do ich eliminacji. Chcę tym sposobem pomagać nie tylko kobietom, ale i wszystkim ludziom – wyznała w rozmowie z CNN.