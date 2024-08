„Butterfly dress”: co ma w sobie suknia, którą pokochała Blake Lively?

Odtwórczyni roli Lily Bloom w filmie „It Ends With Us” nabyła kreację ponad rok temu, jednak na jej zaprezentowanie nadszedł czas dopiero teraz. – Jak tylko dowiedziałam się, że suknia jest dostępna w sprzedaży, nie zastanawiałam się ani przez chwilę, natomiast takie ubrania wymagają szczególnych okazji, jak choćby premiera filmu z moim udziałem – wyjaśniała.



Ta suknia wiele dla mnie znaczy

Nie tylko fantazyjne wzory i niebagatelny wzór kreacji miały znaczenie przy wyborze wskazanej sukni na tak ważną okoliczność. Aktorka podkreśliła, jak wielki wpływ wywarła na nią oraz na przedstawicielki jej pokolenia autorka takich hitów jak „...Baby One More Time”, „Born to Make You Happy”, „Crazy” czy „Toxic”. – Britney symbolizowała miłość, piękno, młodość, ale i ciężką pracę oraz determinację. Była świadoma swojej urody i delikatności, pięknie łącząc w sobie te cechy. Dlatego ta suknia ma dla mnie tak ogromne znaczenie. Ponieważ to właśnie osoba, która miała ją na sobie przede mną tak wiele dla mnie znaczy – wyjaśniła żona Ryana Reynoldsa podczas rozmowy z „Extra”.

Zwracając się bezpośrednio do wokalistki, odtwórczyni roli Sereny van der Woodsen w serialu „Plotkara” podziękowała za odwagę, jaką 42-letnia obecnie gwiazda wykazała się w opowiedzeniu swojej niełatwej historii, a także w zachęcaniu, by inne kobiety podążały jej śladem. – Dla nas, millenialsów, na zawsze pozostaniesz przykładem osoby, która pozwalała nam błyszczeć i wzbudzać podziw, co było możliwe dzięki twojej sile, radości i ciężkiej pracy. Dziękuję ci za przykład jaki nam dałaś i za odwagę prezentowaną w przekazaniu światu swojej trudnej historii. Na zawsze pozostanę twoją wierną fanką – napisała na Instagramie.



The Woman in Me

Na wielbicieli „księżniczki pop” czekają w najbliższym czasie kolejne atrakcje związane z ich idolką. 1 sierpnia sama zainteresowana potwierdziła za pośrednictwem platformy X, że rozpoczęto prace nad filmem biograficznym opartym na jej bestsellerowej książce „The Woman in Me”. – Jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie mogę poinformować fanów o tajemniczym projekcie, nad którym pracuję wraz z #MarcPlatt. Od zawsze robił moje ulubione filmy. Czekajcie na dalsze wieści – napisała, podając nazwisko producenta zaangażowanego w projekt. Tego samego dnia firma producencka odpowiedziała za sfilmowanie biografii artystki potwierdziła, że reżyserem dzieła będzie znany m.in., z „Wicked” Jon M. Chu.

Wprawdzie dotychczas nie ujawniono, kto miałby zagrać główną rolę, to jednak media zagraniczne już typują kandydatki, których aparycja i popularność umożliwiłyby im wcielenie się w postać ikony muzyki pop wczesnych lat 2000. Na liście nazwisk pojawiają się między innymi Sabrina Carpenter, Millie Bobby Brown, Sydney Sweeney czy Elle Fanning. Zapytana o swoją ewentualną kandydaturę, druga właścicielka fantazyjnej sukni od Versace odpowiada, że bardzo by tego chciała, jednak uważa, że nie powinna. Czy jest to odpowiedź definitywna, czy też może kolejny cytat z piosenki wykonawczyni hitu „Oops… I did it again!”?