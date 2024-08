Międzynarodowy Dzień Psa. "Działania w social mediach to realna pomoc dla schronisk"

Czytaj więcej Zdrowie Spanie z psem dobre dla zdrowia? Są wyniki nowych badań Według badań, zasypianie z ukochanym zwierzakiem u boku jest dobre dla ludzkiego zdrowia. Jak naukowcy to argumentują, a które czynniki przemawiają przeciwko takiemu podejściu?

Dla tych, które mają więcej szczęścia, nowym domem stają się schroniska. Te miejsca same zmagają się jednak z wieloma problemami. Są przepełnione, często brakuje funduszy na jedzenie, leki, a także na codzienną opiekę. Każde porzucone zwierzę to dodatkowe wyzwanie – zarówno finansowe, jak i organizacyjne.

- Psy i koty znalezione przez ekopatrol Straży Miejskiej z ulicy są przywożone do schroniska – mówi Adrianna Chwiejewska ze Schroniska „Na Paluchu” im. Jana Lityńskiego w Warszawie. Sprawdza się, czy mają mikrochip. Jeśli tak, to szuka się go w bazie danych. Jeśli są dane do właściciela, to schronisko kontaktuje się z nim. Jeśli zwierzak nie posiada mikrochipów lub nie jest zarejestrowany w żadnej bazie danych, to, jeśli jest zdrowy, zostaje zaczipowany, zaszczepiony, odrobaczony i trafia na kwarantannę. Tam spędza 14 dni, a w ciągu tej obserwacji, właściciel może odebrać zwierzę - pod warunkiem, że posiada jego książeczkę z ważnymi szczepieniami na wściekliznę. Jeśli nie posiada dowodu szczepień musi udać się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zapłacić karę za brak szczepienia i dopiero może odebrać swojego zwierzaka. Jeśli przez 14 dni nikt się nie zgłosi po odbiór psa czy kota, zwierzęta zostają ponownie zaszczepione i wtedy mogą już trafić do adopcji - informuje.

Porzucenie zwierzęcia zawsze oznacza cierpienie

Wbrew powszechnej opinii eksperci mówią, że nie tylko zwierzęta doświadczają przykrych emocjonalnych konsekwencji rozstania z właścicielem. Ludzie, którzy pozbywają się swoich czworonogów, również to przeżywają. Często decyzja o porzuceniu podyktowana skomplikowanymi okolicznościami życiowymi. Niektórzy odczuwają ogromne poczucie winy i wstydu, wiedząc, że zawiedli swojego przyjaciela, który na nich polegał i im ufał.

- Zazwyczaj możemy jedynie domyślać się, dlaczego psy czy koty zostały porzucone – mówi Adrianna Chwiejewska. - Jeśli są stare i schorowane, to prawdopodobnie właściciele nie chcieli wydawać pieniędzy na leczenie. Jeśli są to bardzo młode psiaki, to możliwe, iż niszczyły w domu lub podgryzały, i ludzie po prostu pozbyli się problemu. Dalej niestety dużo kotów i psów rozmnaża się w niekontrolowany sposób i później niechciane szczenięta i kocięta lądują w schronisku. Tak też jest z suczkami i kotkami w ciąży. Ludzie rozwiązują ten kłopot, wyrzucając je na ulice. Co roku w wakacje jest niestety sporo przypadków porzuconych zwierząt. Nie ma z kim ich zostawić, a hotel dla zwierząt dużo kosztuje. Najłatwiej więc się pozbyć kłopotu przed wyjazdem – opowiada.

Jak informuje pracownica schroniska, dość często trafiają tam też psy, których właściciele zmarli lub trafili do trafia do szpitala, domu opieki czy więzienia, a rodzina nie chce przejąć opieki nad zwierzęciem lub po prostu nie istnieje.