Historyczne osiągnięcie amerykańskiej pielęgniarki: elitarny Ranger Course ukończony!

Przydatne notatki

Umiejętności organizacyjne zdobyte w trakcie wcześniejszych szkoleń medycznych pozwoliły ambitnej pielęgniarce pokonywać kolejne etapy Ranger Course. Współtowarzysze, początkowo z humorem traktujący jej tendencję do skrupulatnego notowania każdej nowo nabytej informacji, w sytuacjach awaryjnych chętnie korzystali z jej zapisków. – Praca na intensywnym oddziale dziecięcym nauczyła mnie dokładnego i szybkiego notowania każdej zasłyszanej informacji. Praktykuję to do dziś, notując wszystko, co usłyszę, a moi koledzy, którzy trochę się z tego podśmiewali, zwykle w sytuacjach kryzysowych nerwowo przeglądali mój zeszyt w poszukiwaniu wskazówek – wspomina w rozmowie z CNN.

Swoje pierwsze umiejętności niezbędne do ukończenia wymagającego treningu wojskowego, Murphy zdobywała już w czasach studenckich, gdy namówiona przez tatę – przedstawiciela Gwardii Narodowej – przystąpiła do programu Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) na Uniwersytecie w Nebrasce. Choć głównym celem była możliwość pokrycia tym sposobem kosztów edukacji, to jednak treningi wytrzymałościowe połączone z nauką orientacji w terenie na tyle przypadły jej do gustu, że mimo rozpoczęcia pracy w Centrum Medycznym na Hawajach uczęszczała też na organizowane przez Armię Amerykańską kursy Army’s Air Assault oraz Jungle Schools, podczas których doskonaliła swoje umiejętności wojskowe.



Uznałam to za szaleństwo!

Jej postępy zostały dostrzeżone przez innych uczestników kursów, którzy już wtedy namawiali ją do udziału w Ranger Course. – Uznałam to za szaleństwo! Już uczestnictwo w Jungle School było dla mnie szczytem możliwości na tamtym etapie – przyznaje w cytowanej rozmowie z CNN. Jednak świetny występ w zawodach Army’s Best Medic Competition sprawił, że umiejętności ambitnej pielęgniarki trudno było nie dostrzec, a liczni oficerowie przyglądający się przebiegowi konkursu namówili ją do podjęcia wyzwania Ranger Course.

Wprawdzie pierwszą fazę wymagającego szkolenia – Darby Phase – musiała powtarzać ze względu na brak odpowiednich umiejętności w sztukach walki, to jednak 10-dniową przerwę między poszczególnymi podejściami wykorzystała na intensywne treningi, które ostatecznie pozwoliły osiągnąć sukces na tym przełomowym etapie, składającym się z wielokilometrowych marszów, patroli naziemnych i testów wytrzymałościowych.