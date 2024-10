Charlotte Rampling operacjom plastycznym mówi: Nie. Czy taka strategia jej służy?

W tegorocznych pokazach mody marki Vetements wśród światowej sławy modelek takich jak Heidi Klum, Gigi Hadid czy Natalia Vodianova, na wybiegu pojawiła się też znana z roli Bree Van de Kamp w serialu „Gotowe na wszystko” Marcia Cross. Widzowie obecni podczas Paryskiego Tygodnia Mody przywitali 61-letnią aktorkę owacjami, a zaprezentowana przez nią kreacja z kolekcji jesień-zima 2024/2025 była idealnie dobrana do jej aparycji: ognistych rudych włosów i jasnej karnacji. Czerwona błyszcząca suknia zestawiona z rękawiczkami i butami w tym samym kolorze wyeksponowała też nienaganną sylwetkę aktorki, która swój debiut w modelingu opisała jako jedno z ulubionych dotychczasowych wyzwań.

Reklama

Wprawdzie pierwsze kroki na wybiegu Marcia Cross stawiała po przekroczeniu 60. roku życia, to jednak w wywiadzie dla „Vogue” przyznała, że nie zamierzała przejmować się negatywnymi ocenami ze strony osób wytykających jej wiek. – Postanowiłam po prostu się tym cieszyć. Przecież zatrudniający mnie projektanci doskonale wiedzą, ile mam lat i co do tej pory robiłam, więc nie oczekują, że nagle stanę się 25-letnią modelką – żartowała w cytowanej rozmowie.

Podobną zasadę zdaje się wyznawać charyzmatyczna Charlotte Rampling, która w wieku 78 lat uczestniczy w kampaniach największych światowych domów mody, prezentując imponującą sylwetkę i nietuzinkową urodę w kreacjach Givenchy czy Saint Laurent. Kto występuje u jej boku w sesjach zdjęciowych i jakimi dotychczasowymi osiągnięciami zawodowymi może się poszczycić brytyjska aktorka?



Charlotte Rampling: boję się operacji plastycznych, wygląd zawdzięczam genom

– Nie zmieniaj swojej twarzy, jeśli chcesz nadal dostawać ciekawe role. Nigdy nie poddałam się żadnej operacji plastycznej, ponieważ nie wierzę w ich sens. Ponadto fascynuje mnie obserwacja procesów zachodzących w moim wyglądzie – wyznała 78-latka w rozmowie z „The Sydney Morning Herald”, dodając jednocześnie, że obawa przed nieudanymi i nieodwracalnymi zmianami, jakie miałyby zostać wprowadzone w jej wyglądzie w wyniku zabiegów chirurgicznych, skutecznie zniechęca ją do poddawania się takim procedurom. – Mój wygląd zawdzięczam dobrym genom i dbałości o zdrowy tryb życia – podkreśla w cytowanej rozmowie.