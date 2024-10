Kolekcja komiksów warta miliony. Rusza aukcja wyjątkowych zbiorów Christine Farrell

Po starsze, archiwalne komiksy, które Farrell posiadała w swojej kolekcji, zgłaszało się do niej czasem nawet samo wydawnictwo DC. W sytuacji, kiedy w jego własnych zasobach brakowało jakiegoś tomu, który chciano wznowić, przedstawiciele DC po prostu dzwonili do kolekcjonerki, bo wiadomo było, że z pewnością będzie go miała.

Co ciekawe, Amerykanka wielokrotnie podkreślała, że nie chce sprzedawać swoich komiksów, ale po prostu je czytać — mimo że miała świadomość, jak cenne unikaty posiada.

