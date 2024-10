"Niewidzialna” praca rujnuje zdrowie psychiczne współczesnych kobiet. Wyniki badania

Bez przesady można powiedzieć, że matki mające pod opieką swoje dzieci, to wielozadaniowe menedżerki, które zajmują się praktycznie całym domem. Z pewnością wiele matek dzieci w różnym wieku potwierdzi też, że to właśnie do nich należy planowanie tego, co trzeba kupić na śniadanie, obiad i kolację, jakie zapasy uzupełnić, co wypadałoby naprawić albo na kiedy zaplanować pranie czy sprzątanie.

Nie tylko prace domowe. Czym jest „niewidzialna” praca matek?

Najnowsze badanie udowadnia, że układanie planu dnia czy tygodnia, przewidywanie przyszłych potrzeb, a także odpowiednia delegacja domowych obowiązków pomiędzy domowników odbywa się ze szkodą dla psychiki matek. Problem ten wzięła na warsztat grupa amerykańskich naukowczyń z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii.

Badanie zrealizowano w okresie między 30 maja a 31 lipca 2023 roku we współpracy z fundacją Fair Play Institute z Los Angeles. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Archives of Women's Mental Health”, działającego pod egidą wydawnictwa Springer Nature.

W swoim raporcie naukowczynie ukuły określenie „niewidzialnej” pracy matek. Chodzi o umysłowy wysiłek, który muszą podjąć kobiety, aby w ich domu nie zapanował chaos, zaś wszystkie prace domowe zostały wykonane w odpowiednim czasie i kolejności.