Jak uniknąć niechcianych rozmów przy świątecznym stole? "Warto ustalić reguły gry"

Próba rozładowania napiętej atmosfery dobrym humorem

W rozładowaniu atmosfery, która w wyniku trudnej dyskusji stała się trudna do zniesienia, zwykle pomaga podejście do sytuacji z humorem. – Preston Ni, profesor i trener komunikacji, autor książek i publikacji z zakresu efektywności i porozumienia multikulturowego, podpowiada ciekawą radę: użyj humoru. Jeśli znasz rozmówcę dobrze i wiesz, że w gruncie rzeczy nie życzy Ci źle, spróbuj zażartować z sytuacji, rozbroić ją uśmiechem. Potem na spokojnie możesz na osobności powiedzieć, że źle się z tą wypowiedzią czujesz – proponuje ekspertka.

Mając świadomość, jakie tematy zwykle poruszane w danym gronie mogą wywołać konflikt lub zaognioną dyskusję, można jeszcze przed przystąpieniem do wspólnego posiłku zaproponować zasady panujące w trakcie spotkania. – Czasami warto ustalić reguły gry: zapraszając gości można od razu powiedzieć, że będzie to strefa wolna od polityki. Skoro możemy pewne zasady ustalić wobec dzieci, to można zaproponować podobny schemat podczas spotkań rodzinnych. A przynajmniej warto spróbować. Może to być w formie gry albo rozmowy. Jeśli ktoś złamie zasady, wrzuca 5 złotych do rodzinnej skarbonki albo losuje zadanie do wykonania ze specjalnie przygotowanej puli, np. zaśpiewanie piosenki, opowiedzenie ciekawej historii. Warto zaangażować w to najmłodszych i pasywno-agresywne komunikaty przekształcić w dobrą zabawę – sugeruje Dominika Rossa.



Alternatywne sposoby na wspólne spędzanie czasu w Święta

Zamiast narażać członków rodziny na dyskomfort wywołany bolesną dla nich tematyką rozmów, warto zawczasu przygotować się do świątecznych spotkań, inicjując ciekawe aktywności, które nie zawsze są związane z wielogodzinnym spędzaniem czasu przy stole. – Najprostszym rozwiązaniem jest zagranie w grę, od planszówek po gry wideo. Warto dziadkom pokazać, co jest tak pasjonującego w grze, tylko bez popisywania się tempem pokonywania poszczególnych etapów. Możemy też spróbować swoich sił w rozpoznawaniu piosenek czy wyciągnąć domino albo zaangażować się rodzinne składanie klocków czy modeli znalezionych pod choinką. Innym pomysłem jest wspólne tworzenie drzewa genealogicznego lub tworzenie playlisty z podziałem na pokolenia. Możemy też tworzyć rodzinny pamiętnik, notatnik z dobrymi życzeniami albo słoik wdzięczności, do którego trafią zapiski każdego członka rodziny z informacją, za co jest wdzięczny w mijającym roku. Takie notatki można wspólnie odczytać podczas kolejnych Świąt – wymienia Dominika Rossa.

Pomysłem wartym rozważenia po obfitym obiedzie świątecznym jest też rodzinny spacer, który pozwoli nie tylko rozładować napięcie powstałe podczas spotkania, ale i spalić nadmiar kalorii oraz przywrócić dobry humor uczestnikom uroczystości. Tak uzyskaną energię można następnie spożytkować na wartościowe rozmowy poświęcone rodzinnym wspomnieniom, wspólnemu przeglądaniu zdjęć czy opowiadaniu anegdot dotyczących tych członków rodziny, których w danym roku przy stole zabrakło. – Spotkania świąteczne to idealna okazja, by przyjrzeć się swojej rodowej historii, tym jak wyglądały zwyczaje u naszych przodków. Dla przykładu: dopiero w dorosłym życiu dowiedziałam się, że jestem pierwszym pokoleniem, które piekło pierniczki w dzieciństwie albo że najpiękniejsza suknia mamy powstała z zasłony, a tato najbardziej lubił zajmować się pszczołami – podpowiada Dominika Rossa.