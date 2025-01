Billie Eilish o braku samoakceptacji. Od czego się zaczęło?

Jak podkreśla psychoterapeutka, istnieje wiele alternatywnych sposobów, dzięki którym można zadbać o samoocenę i zbudować pewność siebie. – Można to zrobić w oparciu o osiągnięcia naukowe, czy na przykład wygrane w konkursach, ale dana osoba tego nie wybiera, tylko całą energię koncentruje na swoim wyglądzie. Jeżeli to jest takie istotne, to pojawia się element kontroli. Jeśli coś jest dla nas ważne, chcemy tego pilnować. Tak samo, gdy na przykład pragniemy mieć ładnie pomalowane mieszkanie, to często sprawdzamy, czy osoby, którym to zleciliśmy, wywiązują się ze swojego zobowiązania – dodaje rozmówczyni.



Zaburzenia odżywiania: jakie czynniki mogą wpłynąć na ich wystąpienie?

Nie każda osoba mająca sylwetkę odbiegającą od ideału, cierpi na zaburzenia odżywiania. Na rozwój takich schorzeń wpływa szereg czynników, które nie zawsze są związane z nieprzychylnymi komentarzami pod adresem danej osoby. – Są to różne rodzaje czynników. Przy czym istnieją też predyspozycje genetyczne; pewne zmiany w mózgu czy genach mogą świadczyć o tym, że z większym prawdopodobieństwem u danej osoby pojawi się anoreksja albo bulimia. Istnieją badania naukowe udowadniające, że bliźnięta jednopłciowe chorują razem, nawet jeśli są wychowywane w różnych środowiskach. To jest biologia – wyjaśnia psychoterapeutka.

Kolejny zestaw czynników stanowią indywidualne predyspozycje danej osoby. – Pacjenci z zaburzeniami odżywiania to często osoby ambitne, dużo od siebie wymagające, dokładne, sumienne, przeżywające więcej lęku i niepewności w różnych sytuacjach. To też nie tak, że wszyscy mają dokładnie ten sam zestaw cech. Mogą to być osoby odczuwające lęk w związku z dorastaniem. Czują się nie do końca pewnie w relacjach rówieśniczych, mają niższą samoocenę czy trudności w radzeniu sobie z emocjami. Do tego dokładamy kolejny zestaw czynników takich jak: środowisko, kultura i rodzina, w której żyjemy. Jeśli ta ambitna sumienna dziewczyna przeżywająca lęk przed brakiem akceptacji, żyje w rodzinie, w której wygląd stanowi bardzo istotny temat rozmów, to ryzyko wystąpienia u niej zaburzeń odżywiania zwiększa się. Nawet jeśli jej figura nie jest negatywnie komentowana, już samo to, jak się w danej rodzinie mówi na temat atrakcyjności i ładnej sylwetki, ma kluczowe znaczenie. Wspólne oglądanie serialu czy popularnego programu tanecznego, w trakcie którego padają komentarze typu: „Ale przytyła. Co ona za sobą zrobiła?”, może negatywnie wpływać na samoocenę młodej osoby. W rodzinach, w których temat wyglądu nieustannie porusza się w trakcie spotkań, trudno jest nie wykształcić przekonań co do tego, że jak się ma nadwagę, to się jest leniwym, nie dba się o siebie i jest to złe. Trzeba zwracać uwagę na to, jak się wygląda i co się je, bo tylko to pomoże utrzymać tę wymarzoną sylwetkę uznawaną w danym środowisku za atrakcyjną. Dorastanie w takim otoczeniu utwierdza w przekonaniu, że wygląd to jedyny sposób na zapewnienie sobie sukcesu i zbudowanie trwałych relacji z innymi. Do tego mogą pojawiać się komentarze wprost, zestawiające wartość człowieka z jego atrakcyjnością. I takie rodziny też niestety istnieją, a wśród często wypowiadanych zdań zdarzają się na przykład takie: „zobacz, ta twoja siostra/kuzynka/przyjaciółka, taka ładna i szczupła”, i tym podobne – tłumaczy Monika Piotrowska.



Zaburzenia odżywiania: jak zauważyć pierwsze objawy?

Choć pierwsze objawy zaburzeń odżywiania u młodej osoby nie zawsze można łatwo zaobserwować, to jednak przy odrobinie uwagi warto podjąć działania mające na celu powstrzymanie ich rozwoju. – W rodzinie nie zawsze jest to łatwe do zauważenia, ponieważ masa ciała może spadać w niewielkim stopniu, ale regularnie. Widząc bliską osobę na co dzień możemy nie zorientować się, że jej sylwetka ulega zmianie. Kiedy pojawia się wstyd przed własnym wyglądem, który też może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń odżywiania, to zwykle młode osoby noszą obszerniejsze ubrania. Przy obecnej modzie na szerokie bluzy i spodnie może być jednak trudno zorientować się, jak wygląda sylwetka danej osoby. Natomiast to, co można łatwo wychwycić, to zmiana nawyków żywieniowych, eliminacja pokarmów, które dotychczas były spożywane bez problemu. Pojawia się więcej niepewności i wycofania w kontaktach z rówieśnikami. Coraz częściej powtarzane są negatywne uwagi na temat własnego wyglądu. Młoda osoba mniej entuzjastycznie niż dotychczas zapatruje się na kwestię wspólnego wyjścia ze znajomymi na pizzę czy na basen. Obawia się wakacyjnego wyjazdu nad morze, ponieważ wiąże się on z koniecznością wyeksponowania ciała na plaży. To są pierwsze sygnały świadczące o tym, że może dziać się coś niedobrego – wymienia Monika Piotrowska.