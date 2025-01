Ubranie na home office wpływa na efektywność pracy. Co warto na siebie zakładać?

Z eksperymentu przeprowadzonego przez psychologów z Northwestern University wynika z kolei, że pracownicy, którzy nosili ubrania adekwatne do ich pozycji zawodowej, wykazywali wyższą skuteczność i mniejszą podatność na rozpraszanie. W opublikowanym w 2023 roku w Academy of Management Journal artykule „Wearing Your Worth at Work: The Consequences of Employees' Daily Clothing Choices” szczegółowo opisano natomiast to, w jaki sposób dobre ubieranie się w biurze prowadzi do lepszej produktywności. Jak to działa?

Ubranie służbowe to zbroja – co warto zakładać?

- Dla wielu osób strój jest pewnego rodzaju zbroją – podobną do kostiumu aktora, który pomaga mu wcielić się w określoną rolę. Odpowiedni ubiór wpływa na to, w jaki sposób o sobie myślimy – może zwiększyć naszą gotowość do podejmowania wyzwań i wzmocnić pewność siebie – mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników. – Amerykańskie powiedzenie „dress for the job you want”, czyli ubieraj się tak jakbyś starał się o wymarzoną pracę, odzwierciedla to zjawisko. Ubieranie się w sposób zgodny z wyznaczonymi celami oraz dodający pewności siebie wpływa na sposób myślenia – dodaje.

Zdaniem ekspertów osoby pracujące również w domu w wygodnych, ale schludnych strojach często czują się bardziej zmotywowane i skoncentrowane. Dlatego właśnie sugerują, by pracując w domu, ubierać się tak, jakby szło do biura. Czy w takim razie pracując w trybie home office, należy zapomnieć o dresie?

- Ubrania zmieniają sposób, w jaki postrzegamy siebie, są więc swoistym narzędziem, za pomocą którego możemy kształtować nasze nastawienie do pracy – mówi Magda Pietkiewicz. - Nie chodzi o to, aby od razu pracować w najlepszej garsonce, ale o założenie czegoś, co będzie wysyłać do naszego mózgu sygnał „teraz czas na pracę”. Elegancki dres, przeznaczony wyłącznie do home office, może być dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę. Ważne, aby służył przede wszystkim do pracy.

W kontekście strojów do pracy ważne jest też to, aby pamiętać, że ubranie, w którym człowiek czuje się nieswojo, może negatywnie wpływać na jego efektywność. Zbyt ciasne elementy garderoby mogą na przykład powodować stres i zmęczenie. Dlatego tak ważne, by to, co zakładamy do pracy, było wygodne.