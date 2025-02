Seksuolog o pieniądzach w związku: Wymiana rokuje gorzej niż wspólnotowość

Czy coś związanego z tematem pieniędzy warto jednak zachować tylko dla siebie? Na przykład jakieś doświadczenia z przeszłości czy przekonania, fakty?

Z jednej strony: jeśli zbuduję relacje na pewnym wyobrażeniu dotyczącym tego, jak postępuję z pieniędzmi, niezgodnym z rzeczywistym podejściem do nich i stanem – na przykład będę mówił o swojej dobrej sytuacji materialnej, mając mnóstwo długów czy innych problemów finansowych, to prędzej czy później ta iluzja runie i w konsekwencji można związek utracić. Z drugiej: zależy, czym jest to ukrywanie, czy ma dotyczyć zrobionych dużych zakupów, czy ogólnego podejścia do pieniędzy? Nie należy mylić szczerości w związku ze wścibstwem, na przykład: „a co kupiłeś?, za ile kupiłeś”. To wymaga określenia granic.

Niektóre osobiste przekonania czy doświadczenia mogą być dla jednej osoby istotne, ale niekoniecznie muszą być w pełni dzielone z partnerem. Należy brać je pod uwagę, o ile nie wpływają na wypracowany kompromis dotyczący zarzadzania pieniędzmi w związku. Myślenie, że miarą szczęścia albo spójności relacji jest to, że partner spełnia określone potrzeby związane z kwestiami finansowymi i "pasuje" do wyznawanych w tym zakresie wartości, jest złudne. I tutaj znowu pojawia się pytanie, na ile potrafimy rozmawiać, czy w relacji jest pole do kompromisu.

Czy to, że ma się jakieś oczekiwania wobec partnera w kontekście pieniędzy, sprzyja budowaniu relacji, czy wręcz przeciwnie?

W świetle jednej z teorii psychologicznych związki opieramy na dwóch kategoriach: wymianie albo na wspólnotowości. Więc jeśli mamy związek, w którym dominuje kategoria wymiany, to tutaj jest ogromne pole do tych oczekiwań i może prowadzić do konfliktów, jeżeli te oczekiwania nie są spełniane. Trudno nieraz wyliczyć, czy to jest tak, że ta atrakcyjność jednej osoby w jakiś sposób jest przeliczalna na wartość, na przykład finansową, którą wnosi druga osoba do relacji. W moim odczuciu relacje oparte wyłącznie na takim właśnie spełnianiu wzajemnych oczekiwań, oparte na wymianie bardziej niż na wspólnocie, mają gorsze rokowania. W związkach opartych na wspólnotowości ważne są poczucie wzajemnej troski, solidarności i zaufania. W takich relacjach oczekiwania nie zawsze są mierzone w kategoriach wymiany korzyści, ale bardziej na poziomie emocjonalnym i społecznym, co prowadzi do głębszego, bardziej altruistycznego zaangażowania.

Mówi się, że pieniądze dają przewagę w związku temu, kto ma ich więcej. Czy to prawda i zawsze musi tak to wyglądać?