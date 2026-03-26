Marta Nawrocka na szczycie „Kształtujemy Razem Przyszłość” przemawiała po polsku. Tłumaczka pozytywnie ocenia tę decyzję.
Podczas odbywającego się w Białym Domu spotkania w ramach szczytu Kształtujemy Razem Przyszłość (oryg. Fostering the Future Together), Marta Nawrocka miała okazję wygłosić przemówienie w towarzystwie między innymi gospodyni spotkania, Melanii Trump, a także pierwszej damy Francji, Brigitte Macron. Przy wspólnym stole zasiadły też dr Fatima Maada Bio reprezentująca Sierra Leone, księżniczka Lalla Hasnaa z Maroka oraz Jej Wysokość Szejka Alyazia bint Saif Al Nahyan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Po krótkim przedstawieniu się w języku angielskim i podziękowaniu za zaproszenie na spotkanie, pierwsza dama kontynuowała wystąpienie po polsku. Chwilę wcześniej jasno zasygnalizowała ten zamiar zgromadzonym. Czy taką praktykę powszechnie stosuje się podczas spotkań dyplomatycznych? Jak decyzja o używaniu języka ojczystego w trakcie oficjalnych wystąpień wpływa na odbiór danej przemowy? O komentarz poprosiliśmy Aleksandrę Szubę, tłumaczkę ustną i przysięgłą języka angielskiego.
Jak najbardziej. Stanowisko reprezentantów Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych jest w tej kwestii jednoznaczne. Podczas spotkań zagranicznych czy wystąpień w Parlamencie Europejskim, wypowiedź w języku ojczystym zawsze pozwala mówcy powiedzieć dużo, dużo więcej. Więc jeżeli polityk nie jest biegły w języku obcym, czyli nie jest dwujęzyczny, to tłumacze zawsze zachęcają do tego, żeby korzystać z tłumaczeń. W takiej sytuacji, jeśli pani prezydentowa zechce się wyrazić w języku polskim, to zawsze będzie miała dużo więcej do powiedzenia, niż gdyby korzystała z języka angielskiego. Niewiele jest osób, które są w stanie sformułować tą samą treść w języku obcym i w języku polskim. Więc korzystanie z pomocy tłumaczy, zwłaszcza podczas spotkań wysokiego szczebla, jest jak najbardziej dobrze widziane. Wiem, że obecnie Internet jest pełen specjalistów od języka angielskiego, tak jak jesteśmy specjalistami od piłki nożnej i wszystkich innych dziedzin. Natomiast w instytucjach europejskich obecna jest pewna strategia, zgodnie z którą mniejsze państwa – nawet te, w których poziom znajomości języka angielskiego jest dużo wyższy niż w Polsce, jak choćby Holandia – bardzo dbają o to, by ich politycy mówili w ich własnym języku. Jest to element budowania tożsamości. Jeśli przedstawiciele Holandii mówiliby po angielsku, istnieje ryzyko, że słuchacze puszczą to mimo uszu. Natomiast w momencie, gdy holenderski polityk mówi po niderlandzku, to każdy ze zgromadzonych posłów musi włożyć słuchawki, wykonać ten wysiłek, żeby dowiedzieć się, co ten człowiek chce powiedzieć. Więc to świadoma forma dbałości o tożsamość narodową i podkreślania, że nasz język jest ważny.
Jest oczywiście takie podejście, dość popularne, zgodnie z którym oczekuje się, żeby polityk umiał mówić co najmniej w języku angielskim, a najlepiej w ogóle w trzech językach. Ale z zawodowego punktu widzenia uważam, że bardzo odpowiedzialne jest korzystanie w tym zakresie z usług profesjonalnych tłumaczy. My jesteśmy szkoleni do tego, żeby przekazywać bardzo złożone komunikaty, zachowując przy tym wierność oryginalnej wypowiedzi i rzetelnie przekazując zaprezentowane podczas przemowy treści.
To wynika z protokołu danego spotkania. Zwykle wymaga on, by mówca pojawił się tam w towarzystwie własnego tłumacza. Może być i tak, że dana instytucja organizuje pomoc tłumacza, z którym współpracuje przy tego typu spotkaniach, a który mieszka na miejscu. Ważne, by była to osoba, która jest przez daną instytucję zweryfikowana. Wynika to nie tylko z zasad dyplomatycznych, ale też wiąże się z kwestią bezpieczeństwa informacji. Przy spotkaniach wysokiej rangi ma to istotne znaczenie.
Tak, jak najbardziej. Tylko pytanie, na kim chcemy zrobić wrażenie. Gdy przyjeżdża gwiazda muzyki pop i śpiewa jedną piosenkę po polsku, to odbiór jest fantastyczny. Pamiętam taką sytuację z pewnego koncertu i widzowie byli wprost zachwyceni. W moim zawodowym doświadczeniu miałam okazję tłumaczyć znanego psychoterapeutę, który wygłosił całe przemówienie po polsku. Dużo pracuje z Polakami, a sam jest Irlandczykiem, ale miał fonetycznie rozpisane całe przemówienie. Ja byłam tuż obok, aby go wspomóc w razie potrzeby. Takie działania oczywiście robią fantastyczne wrażenie. Tylko pytanie, czy mają odniesienie do omawianej sytuacji. Gdyby pani prezydentowa miała wypowiedzieć się po angielsku, nie wiem, czy zrobiłoby to wrażenie na jej krytykach, którzy i tak mają uwagi na temat jej publicznych wystąpień. Czy to miałoby zrobić wrażenie na Amerykanach? Pytanie, czy te relacje są transmitowane na miejscu. Być może mogłaby powiedzieć więcej, ale może też ktoś po prostu oszacował, że koszt przygotowania będzie za duży. Z punktu widzenia dyplomacji korzystanie z tłumacza jest po prostu właściwe.
Ja tak to widzę. W wielu obszarach życia korzystamy z pomocy specjalistów: biorąc kredyt, kupując czy projektując mieszkanie. Tłumaczenie to jest naprawdę wysoce specjalistyczna dziedzina. Zwłaszcza na najwyższym szczeblu. My jako tłumacze mamy właśnie taką misję. Skoro tak wiele specjalistycznych zadań oddajemy w ręce profesjonalistów, tłumaczenie należy traktować w ten sam sposób: jako jeden z tych obszarów życia, w których wsparcie ze strony specjalisty jest niezbędne.
